Catalá critica a la AVL por "forzar" el topónimo de València, "que es más de la gente que de los académicos"

Archivo - La alcaldesa de València, María José Catalá, en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALENCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha manifestado este miércoles que no entiende "por qué criterio se tiene que mantener oficialmente la tilde abierta" en el topónimo de la ciudad "cuando la propia Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) recomienda su pronunciación cerrada".

Para la primera edil, "es forzar una denominación que es más de la calle y de la gente que de los académicos", ha lamentado a preguntas de los medios, después de que el Ayuntamiento de València haya remitido sus alegaciones al informe de la AVL que rechaza su propuesta de cambiar a cerrada la tilde del topónimo de la ciudad en valenciano.

La alcaldesa ha señalado que está a la espera de una resolución sobre las alegaciones presentadas a la Generalitat, al tiempo que ha defendido que "es importante que los valencianos llamemos a la ciudad como siempre la hemos pronunciado".