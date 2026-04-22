Catalá critica las "mentiras" de Patxi López sobre cierres de oficinas en la regularización y exige una rectificación

La alcaldesa de València, María José Catalá, durante la celebración del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia, a 22 de abril de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha subrayado que es "mentira" que el Ayuntamiento haya cerrado oficinas municipales coincidiendo con la regularización extraordinaria de personas migrantes como ha afirmado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, y ha exigido al representante socialista que rectifique sus palabras.

Catalá se ha pronunciado de esta forma, en declaraciones a los medios posteriores al consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia, después de que López haya aseverado que "el Ayuntamiento de Barcelona ha contratado a 50 abogados más para facilitar ese proceso" de regularización y "el Ayuntamiento de València ha cerrado las oficinas. Por eso, igual en algunos sitios hay más colas que en otros", ha manifestado.

La alcaldesa ha negado la voluntad de "boicotear" el proceso y el el cierre de oficinas municipales, al tiempo que ha defendido que el Ayuntamiento de València es "de los pocos que hace refuerzo de personal, que atiende correctamente a las personas, que las está atendiendo en instalaciones municipales con todos los servicios municipales volcados".

"Encima tenemos que escuchar mentiras del señor Patxi López diciendo que se cierran oficinas. ¿Qué oficinas se ha cerrado el Ayuntamiento de València?", ha manifestado Catalá.

La primera edil ha pedido "precisión" en sus declaraciones tanto a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, como al portavoz socialista. "Yo le pediría a la delegada del Gobierno que hablara con su partido y que les aclarara los extremos", ha dicho.

"Aquí no se ha cerrado ninguna oficina. Es más, vienen al Ayuntamiento de València. No los mandamos a Feria Valencia ni a ninguna otra instalación alejada a la ciudad a hacer colas. No hay ni una sola dependencia cerrada y estamos reforzando personal. Por tanto, yo pediría un poquito de sentido común en todo esto", ha agregado.

La alcaldesa ha insistido en el refuerzo de plantillas por parte del gobierno municipal. "Que alguien me diga cuántos ayuntamientos del Partido Socialista están haciendo una contratación exprés de personal para atender el proceso de regularización en condiciones", ha apuntado, y ha preguntado si consistorios como Gandia o Paterna están llevando a cabo estos refuerzos.

Sobre esta contratación avanzada el martes, ha explicado que al estar ya constituidas las bolsas de auxiliares administrativos y trabajadores sociales "esas personas van a empezar a incorporarse este viernes".

Asimismo, ha subrayado que "todos los ayuntamientos de España están absolutamente colapsados" y con colas, "no solo del Ayuntamiento de València". A su juicio, la regularización extraordinaria está siendo un proceso "chapucero".

Catalá ha pedido que, si la regularización es "un tema positivo para muchas personas que tienen dificultades" y que de verdad requiere la colaboración entre administraciones, "ya está bien de meter cizaña". Así, ha indicado que la delegada del Gobierno este miércoles ha mandado al Ayuntamiento una convocatoria para que "el viernes que viene empecemos a hablar sobre el tema de colaboración".

"Yo le pido al señor López que rectifique de lo que está hablando. ¿Se ha equivocado? ¿Quería hablar de otro ayuntamiento que no es el de València? Pues que rectifique", ha zanjado.