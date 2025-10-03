Catalá critica que Morant hable de quién debe ir a la Procesión Cívica "cuando niega la identidad del pueblo valenciano"

La alcaldesa de València, María José Catalá, en el pleno del ayuntamiento de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá (PP), ha criticado este viernes que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, haga "recomendaciones sobre quién debería asistir o no" a la Procesión Cívica del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana-- en esta ciudad "cuando ella misma niega la identidad del pueblo valenciano".

Catalá se ha pronunciado de este modo después de que Morant haya ha acusado este viernes al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón (PP), de "provocación" al anunciar que asistirá a la Procesión Cívica del 9 d'Octubre. "Al final está pervirtiendo también lo que significa ser valenciano y, sobre todo, lo que significa ser presidente de la Generalitat porque no merece estar sentado como presidente de la Generalitat", ha subrayado la ministra.

Preguntada tras la reunión que ha mantenido con la Asociación de Vecinos de Turianova por estas declaraciones de Diana Morant, la primera edil ha aconsejado a la secretaria general de los socialistas valencianos que "se estudie un poquito mejor qué se celebra el 9 d'Octubre antes de hacer recomendaciones sobre quién debería o no asistir" a ese acto "cuando ella misma niega la identidad del pueblo valenciano".

María José Catalá ha asegurado que le preocupa "muchísimo que la ministra Morant, que es una ministra del Gobierno de España, el competente de la seguridad de todos los territorios, se dedique a provocar" y "a hacer estos enunciados o estas declaraciones incitando, provocando totalmente".

"Creo que Morant está muy desafortunada últimamente", ha añadido la responsable municipal. Tras ello, ha apuntado que es "curioso y bastante incoherente que sea ella la que dice o la que hace declaraciones sobre quién debería asistir o no asistir a una procesión cívica un día del 9 d'Octubre cuando ella misma no ha tenido declaraciones demasiado afortunadas últimamente sobre la identidad del pueblo valenciano, la lengua del pueblo valenciano y los elementos que nos son propios".

Catalá ha recordado a Diana Morant "lo que se celebra el 9 d'Octubre: la identidad del pueblo valenciano", al tiempo que ha dicho que esto es "algo que ella ha negado en sus últimas declaraciones" sobre el valenciano.

A continuación la alcaldesa le ha pedido, "como ministra del Gobierno de España", que este, que es "el competente de la seguridad de las personas, garantice la seguridad de todas las personas que asisten a la Procesión Cívica o que salen a ver la Procesión Cívica e, incluso, de la Reial Senyera" que procesiona en ese acto.

En la misma línea que la alcaldesa se ha pronunciado este viernes también el portavoz del ejecutivo de la ciudad de València y portavoz del PP en su ayuntamiento, Juan Carlos Caballero, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local celebrada en el consistorio.

Preguntado por las declaraciones de Diana Morant sobre la presencia de Mazón en la Procesión Cívica del 9 d'Octubre, Caballero ha señalado que le parece "muy peligroso" lo indicado por la ministra, que cuando "habla no lo hace solo como secretaria general del Partido Socialista" en la Comunitat Valenciana sino "como ministra del Gobierno de España".

"Y me preocupa que una ministra de España se haya convertido en la principal agitadora en una escalada de la violencia y de incitación al odio. Me preocupa que una ministra del Gobierno de España sea la principal agitadora, cuando el Gobierno de España es el competente para garantizar la seguridad ciudadana de todas las personas en todos los ámbitos, pero especialmente también en el 9 d'Octubre", ha añadido el edil portavoz.

"SERENAR, SOSEGAR Y GARANTIZAR SEGURIDAD"

"Me parece muy preocupante que la ministra del Gobierno de España Diana Morant se haya convertido en la principal agitadora y esté contribuyendo a una escalada de la violencia, cuando lo que debería hacer es justamente serenar, sosegar y garantizar la seguridad ciudadana el 9 d'Octubre", ha seguido.

Caballero ha apuntado también que "además de ser una agitadora, estamos viendo que es una ministra antivalenciana", al tiempo que ha manifestado que Diana Morant "es la que ha negado que el pueblo valenciano tiene una singularidad y una lengua propia". "Ha dicho que lo que hablamos los valencianos es catalán. Está completamente arrodillada, vendida y ha asumido el discurso del independentismo catalán", ha lamentado.

Así, el concejal ha considerado que "quien no representa el sentir y la identidad de los valencianos es una ministra que ha perdido su esencia, que prefiere ser la portavoz del independentismo catalán en València que aquella que defienda a la Comunitat Valenciana, especialmente el 9 d'Octubre".