Catalá da instrucciones para celebrar esta tarde una junta de Seguridad urgente por los Cercanías

Archivo - Imagen del interior de la Estación del Norte de València. - GOBIERNO CENTRAL - Archivo

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha dado instrucciones a la Secretaria General del ayuntamiento de la ciudad para que convoque este viernes, a las 15.00 horas, una Junta Local de Seguridad extraordinaria y urgente para abordar la polémica surgida en torno a la llegada de los Cercanías a la Estación del Norte en las horas previas y posteriores a las 'mascletaes' de Fallas.

Así lo ha anunciado el consistorio en un comunicado en el que también indica que además "se ha trasladado que tal y como marca el Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las Juntas Locales de Seguridad se debe trasladar con suficiente antelación copia de la documentación necesaria correspondiente" a los asuntos a tratar.

La administración local ha precisado que en este caso se convoca esta reunión para tratar "la nueva propuesta de Renfe" sobra la llegada de estos trenes al centro de la capital valenciana y "el informe del Cuerpo Nacional de Policía que avala dicha propuesta en materia de seguridad".

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, instó este jueves a Catalá a convocar una Junta Local de Seguridad si considera que se deben adoptar unas medidas "distintas" a las acordadas en la última respecto a la citada cuestón. Bernabé apuntó que esta junta es el foro en el que se debe presentar y decidir una solución "viable" para los usuarios de Cercanías que "no comprometa la seguridad".

Asimismo, el PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València solicitó este jueves por escrito a la primera edil la convocatoria, para ese mismo día por la tarde, de una Junta Local de Seguridad extraordinaria con el fin de "abordar" esta polémica.

Este enfrentamiento ha surgido a raíz de la decisión adoptada por Renfe, a partir de la petición que el Ayuntamiento de València lanzó para evitar aglomeraciones en el entorno de la Estación del Norte en los días grandes de las Fallas, de dejar los Cercanías que llegan desde la zona sur de la provincia en la estación de Albal (Valencia), a 15 kilómetros de la capital valenciana.

Este jueves también Renfe indicó, a través de un comunicado, que el dispositivo aplicado otros años durante los días grandes de las Fallas, que permite la llegada de las líneas C-1 y C-2 de Cercanías hasta la estación de València Nord con salidas laterales por las calles Bailén y Alicante y que evita la llegada del resto de líneas que sí disponen de otras estaciones acondicionadas en la ciudad que facilitan la dispersión de viajeros, es "viable" y "totalmente asumible" este año. No osbtante, matizó que lo será solo "cuando las administraciones competentes garanticen la seguridad".