La alcaldesa de València y cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Valencia, María José Catalá, y el presidente de la Diputació de València y presidente del PP provincial. - PPCV

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València y cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por Valencia, María José Catalá, ha afirmado este jueves, tras las declaraciones del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont en una entrevista en 'El Mundo', que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "capaz de romper España por mantener en el poder".

A su juicio, las declaraciones de Puigdemont "acreditan lo que venimos diciendo en el Partido Popular durante toda esta legislatura: que Sánchez nos quiere cambiar las reglas del juego y es capaz de absolutamente todo para seguir en el poder".

Catalá se ha referido a esas declaraciones durante su visita a la localidad de Alaquàs (Valencia), acompañada por el presidente de la Diputació de València y del PP provincial, Vicent Mompó, dentro de la ronda de visitas que ambos están realizando por los municipios del área metropolitana para conocer las necesidades de sus vecinos y trasladar las propuestas del Partido Popular, según ha informado el partido en un comunicado.

La candidata 'popular' pide que España "deje de estar sometida a los intereses personales y partidistas del presidente del Gobierno" y ha defendido que "pactar con los que quieren romper a España se tiene que terminar". "*Necesitamos sacar a Sánchez de la Moncloa", ha afirmado y ha reivindicado un Gobierno integrado por profesionales y técnicos que sitúe los intereses de España y de los españoles "por delante de las aspiraciones personales".

Ante el debate de este jueves entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, Catalá ha afirmado que "hay dos Españas, la del odio de Sánchez y la de la concordia de Feijóo". Una reflexión con la que ha contrapuesto ambos modelos políticos y ha defendido que España necesita un Gobierno que apueste por la "convivencia, el diálogo y la gestión", frente a lo que considera "una política basada en el enfrentamiento y en los intereses personales del presidente del Gobierno".

"Veo dos Españas: la de Pedro Sánchez, marcada por la crispación, el odio, la tensión, la falta de soluciones, la corrupción y las mordidas en ADIF, con dinero público que debería haberse destinado a mejorar las infraestructuras ferroviarias, así como por un afán desmedido de poder; y la que representa Alberto Núñez Feijóo, que quiere lo mejor para España", ha señalado.

Catalá ha destacado que Feijóo apuesta por un equipo de ministros "competentes, solventes, técnicos y profesionales", y por afrontar los principales problemas del país, como la vivienda, recuperar la clase media y bajar los impuestos.

La alcaldesa ha asegurado que el proyecto de Feijóo busca "defender la soberanía nacional y territorial, garantizar el respeto a las fronteras y reivindicar a España como un país que siempre ha sido un ejemplo de modernidad y de sana democracia". En este sentido, ha lamentado que, a su juicio, España "haya ido a la deriva" con Sánchez.

Durante su intervención, Catalá ha situado la vivienda como una de las "principales preocupaciones" de la localidad de Alaquàs y ha denunciado que, en los últimos ocho años, "no se ha puesto en marcha ni una sola vivienda protegida" en el municipio; ha criticado que el Ayuntamiento "rechazara" la colaboración de la Generalitat Valenciana para desarrollar el Plan Vive y ha cuestionado los recientes anuncios de nuevas promociones residenciales.

Catalá ha defendido que el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes, debe ser una prioridad y ha desgranado algunas de las medidas incluidas en el programa electoral del PP como la reducción del IVA al 4 % para menores de 40 años que compren su primera vivienda o la denominada "hucha joven" para favorecer el ahorro destinado a la entrada de una casa.

SEGURIDAD EN LAS CALLES

Por su parte, el presidente provincial del PP ha puesto el foco en la necesidad de recuperar la autoridad y garantizar que los ciudadanos puedan desarrollar su vida cotidiana sin temor a sufrir un delito. Mompó ha señalado que los sucesos registrados estos últimos días en Alaquàs y su entorno "son un ejemplo de una preocupación que comparten muchos vecinos".

Mompó ha reivindicado el paquete de medidas anunciado por Alberto Núñez Feijóo para recuperar la seguridad como una "prioridad de Estado" y ha afirmado: "Quien comete un delito tiene que asumir las consecuencias. No puede salir más perjudicado quien cumple las normas que quien las incumple. Queremos calles seguras, barrios tranquilos y una justicia que esté al lado de las víctimas. Ese es el compromiso de Feijóo", ha concluido.