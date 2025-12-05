Catalá defiende que el "gran proyecto" de Colón supondrá unificar el entorno, más espacio peatonal y menos contaminación

Imagen de la calle Colón de València antes y después de la remodelación anunciada por la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado que la reforma anunciada en la calle Colón supondrá un "gran proyecto" que permitirá "unificar" esta vía con su entorno para lograr que el centro de la ciudad sea "identificable", proporcionará más espacio a los peatones y contribuirá a reducir la contaminación acústica y ambiental.

Catalá ha respondido así, en declaraciones a los medios este viernes durante una visita a les Covetes de Sant Joan, preguntada por las críticas de la oposición y en redes sociales a la renovación. "Igual no les gusta porque lo ha hecho el PP", ha señalado respecto a PSPV y Compromís.

"¿No les alegra lo del asfaltado fonoabsorbente a ellos? Que reduce la contaminación acústica y que reduce la emisión de CO2", ha cuestionado la alcaldesa, antes de defender que este elemento es "obligado y necesario no solo por la contaminación acústica sino también por la emisión de CO2" "Esperaba que esto les gustara", ha comentado.

En segundo lugar, ha defendido que "cambiar el pavimento por un granito tambien es muy interesante porque unifica todas las actuaciones que hemos hecho en el entorno". "Y también esperaba que les gustara porque ellos hicieron Isabel la Católica y lo que vamos a ampliar es el material que ellos hicieron en esa calle para Colón", ha añadido.

"Esperaba que les gustara también la ampliación de toda la zona de arbolado y el generar más espacios de sombra", ha proseguido Catalá, quien también ha defendido "cambiar las motos de sitio y bajar el Valenbisi" para "ganar espacio al peatón" al "eliminar de las aceras la cantidad de cosas que hay", y que según la alcaldesa "dificultan muchísimo el acceso".

La primera edil ha remarcado que el consistorio estará "muy pendiente de cómo funcionan los giros a la izquierda" y se probará la ampliación de los pasos de peatones, entre otras cuestiones.

La alcaldesa ha asegurado que el gobierno municipal no va "a dejar de trabajar" y que seguirá "la guía que nos ha marcado el Consejo Social de Arquitectura".

Así, ha insistido en la voluntad de que "todo el centro de la ciudad tenga los mismos elementos de mobiliario urbano y que no haya esa cantidad de maceteros diferentes, papeleras diferentes, bancos diferentes, farolas diferentes".

"Una ciudad que tiene identidad tiene que tener un centro que sea identificable y, para mí, que el centro de la ciudad sea identificable pasa por tener elementos comunes. A mí me parece que es un gran proyecto pero bueno, ya como nunca les gusta nada, ¿qué le vamos a hacer? Igual no les gusta porque lo ha hecho el PP y el resto les gusta todo. No os lo dirían", ha zanjado.

APROBACIÓN EN LA JUNTA DE GOBIERNO

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València, como avanzó este jueves Catalá al presentar la remodelación de la calle Colón, ha aprobado este viernes el proyecto técnico de renovación del pavimento de esta vía. La intervención prevista contempla actuar sobre el asfaltado y también en las aceras, así como en otros elementos como la señalética, la semaforización y los pasos de peatones, y ampliar alcorques.

Además, se renovará mobiliario urbano y se trabajará con el fin de "ganar espacio para el peatón", como ha remarcado el edil portavoz del ejecutivo municipal, Juan Carlos Caballero, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local.

La reforma, que se iniciará tras las Fallas de 2026, se llevará a cabo por tramos durante cinco meses y supondrá una inversión municipal de 2,5 millones de euros. La remodelación se desarrollará sobre una superficie de 21.900 metros cuadrados que abarcan Colón, la plaza de los Pinazo y la calle Cerdán de Tallada, adyacente al Palacio de Justicia.