Catalá defiende la tilde cerrada en 'Valéncia': "No es una cosa menor, es ser nosotros mismos o no serlo"

VALÈNCIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha defendido el cambio del topónimo de la ciudad por la versión bilingüe en castellano y valenciano 'Valencia/Valéncia', al tiempo que ha reivindicado la tilde cerrada como una "cuestión de identidad" por cómo la ciudadanía pronuncia el nombre de la capital del Turia.

"Es una cuestión de no perder esa seña tan característica nuestra y no es una cosa menor, es ser nosotros mismos o no serlo, es llamar a nuestra ciudad como nosotros la llamamos o como no", ha afirmado, en declaraciones a los medios este martes, durante una visita a las obras de las avenidas Giorgeta y Pérez Galdós.

El pleno del Ayuntamiento de la capital valenciana aprobó este lunes de manera definitiva la propuesta para cambiar el topónimo de la ciudad por la versión bilingüe con la tilde cerrada: Valencia y Valéncia. La propuesta, respaldada por PP y Vox y rechazada por la oposición, se remitirá a la Generalitat para que determine si finalmente se acepta o no esa modificación. Además, necesitará el informe favorable de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

Al respecto, la alcaldesa ha afirmado que "el cambio valenciano-castellano es automático" y cree que "no tendrá ninguna dificultad". Respecto a la tilde cerrada, se requerirá el visto bueno de la AVL y la alcaldesa ha señalado que existe un informe del lingüista Abelard Saragossà y "precedentes de cambios que se han producido precisamente por el mismo motivo" que alega el gobierno municipal, que es "la fonética del nombre". "Por tanto pensamos que no habrá dificultades", ha manifestado.

La alcaldesa ha subrayado el compromiso del consistorio con "la identidad". Así, ha afirmado que tanto el nombre de la ciudad como la forma en la que "lo pronuncian los valencianos" son "una cuestión de identidad" y ha expuesto que "esa 'e' nunca se pronuncia abierta, se pronuncia cerrada en valenciano". Catalá ha reivindicado así que "nuestra ciudad se llame como nosotros llamamos a nuestra ciudad".