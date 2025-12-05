Catalá destaca el fuerte operativo y la "ocupación histórica" del puente con Maratón, fútbol y basket

Archivo - Corredores participan en el Maratón de Valencia Trinidad Alfonso, en el Puente de Monteolivete, a 4 de diciembre de 2022, en Valencia, Comunidad de Valencia, (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALENCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha reconocido que este fin de semana será "muy exigente" para el Ayuntamiento por la coincidencia del puente de diciembre, la Maratón València Trinidad Alfonso Zurich, un partido de fútbol Valencia CF-Sevilla y el de del Valencia Basket femenino-Panathinaikos en la ciudad, que obligarán a desplegar un operativo "muy fuerte" de seguridad y movilidad y supondrán una "ocupación histórica" en la ciudad.

Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios, tras una visita a las obras de rehabilitación de les Covetes de Sant Joan, preguntada por cómo se prepara la ciudad para estos eventos.

Catalá ha explicado que se ha preparado un operativo específico de Policía Local de València, "con todos los efectivos" que se han podido movilizar, y se han dado ya indicaciones a la ciudadanía sobre las salidas y cortes de tráfico con motivo de la Maratón. "Estamos poniendo toda la carne en asador en la parte de información ciudadana y en la parte de operativo y de policía", ha asegurado.

Asimismo, la alcaldesa ha lamentado que no se haya cambiado la hora del partido del Valencia CF a petición del Ayuntamiento, como sí se ha hecho en el caso del baloncesto. "Modificar el horario hubiera sido lo recomendable. Yo creo que muchas veces no se valora suficientemente al aficionado", ha manifestado.

Con todo, María José Catalá espera que el puente se resuelva "sin incidencias" y se ha mostrado convencida de que la Maratón será un "éxito".

Además, ha destacado que la ocupación hotelera en la ciudad ya alcanza el 90%. "Acabaremos el fin de semana con una ocupación histórica", ha resaltado.