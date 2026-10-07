Catalá dice que la programación del 9 d'Octubre "sigue en pie" y que no se pueden trasladar actos por la acampada

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, durante la lectura del acta del traslado de la Real Senyera en el Ayuntamiento de Valencia, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este miércoles que la programación de los actos del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, "sigue en pie" y que la "voluntad" del consistorio siempre es "mantenerla al máximo posible". Ante la posibilidad de cambiar de ubicación algún acto por la presencia de la Acampada por la vivienda en la Plaza del Ayuntamiento, la primera edil ha recalcado que "no se puede trasladar ningún" evento.

Así lo ha asegurado la dirigente municipal en declaraciones a los medios al ser preguntada por el hecho de que el campamento en la céntrica plaza imposibilite la celebración de algún acto del 9 d'Octubre, como la 'mascletà', que se lanza en la misma ubicación.

Al respecto, Catalá ha recordado que ayer el Ayuntamiento mandó un requerimiento previo a acciones judiciales a la Delegación de Gobierno para que garantice la seguridad y los actos protocolarios y se encuentra a la "espera la contestación" de la delegada del Gobierno de la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, para "tomar las decisiones oportunas".

Además, ha asegurado que desalojar la acampada "no es competencia" ni "decisión" del Ayuntamiento y ha revelado que en una conversación telefónica mantenido ayer con Bernabé esta le avanzó su decisión de no levantar el campamento. Ha puntualizado que esto no significa que se haya alcanzado un acuerdo, aunque ha recalcado que "obviamente" se va a prestar colaboración.

En este punto, ha insistido en que espera la respuesta por escrito de Delegación para ver la razón por la que se ha "priorizado" la acampada frente a los actos que, según ha hecho notar, forman parte de un Bien de Interés Cultural (BIC) y este año, además, se han preparado con "mucho cariño" por el 750 aniversario de Jaume I.

En concreto sobre la 'mascletà', la alcaldesa ha argumentado que se hace en la plaza porque la Senyera "vuelve a entrar a esta casa, no se hace para festejar simplemente el 9 d'Octubre, se hace además porque entra de nuevo en el Museo de la Ciudad después del recorrido de la procesión cívica, por tanto, o se hace en la plaza del Ayuntamiento o no se hace".

La primera edil ha explicado que para festejar el 9 d'Octubre, los actos "se hacen donde tienen que hacerse porque es este ayuntamiento el que alberga, custodia y expone la Real Senyera de los valencianos, que es la que sale en la procesión".

Otro de los actos que no se pueden desplazar es el castillo de fuegos artificiales del simposio internacional de los pirotécnicos previsto para el día 11, porque es "superior a 100 kilos de pólvora y, por tanto, solo se puede desplazar solicitando la autorización con más de 30 días de antelación". "Si hay un simposio internacional y València se ha referenciado como lugar para hacer ese simposio, pues que se intente respetar al máximo posible esos actos conmemorativos", ha defendido la alcaldesa.

Por otro lado, ha indicado que le consta que las personas que están en la acampada "tenían la intención de hacer posible al máximo la celebración de los actos del 9 d'Octubre". "Los cuerpos policiales están trabajando y están hablando con ellos porque pensamos que eso era lo oportuno", ha explicado.

"LOS DERECHOS DE UNOS NO PUEDEN ALTERAR LOS DE OTROS"

En todo caso, Catalá ha apuntado que habrá que adaptarse al "proceso de diálogo de las próximas 48 horas", al tiempo que ha reivindicado el derecho de los valencianos a celebrar el Dia de la Comunitat Valenciana.

Para Catalá, el objetivo de la acampada era una huelga general para la que ya hay fecha por lo que, "en una democracia, los derechos de unos no pueden pisotear o alterar los derechos de los otros". "Lo bueno es que todos nos entendamos y que todos nos respetemos, debemos hacer un esfuerzo como pueblo para celebrar en su totalidad todos los actos con el máximo respeto, el mayor respeto a la reivindicación y la máxima empatía a las distintas sensibilidades", ha expuesto.

Aquí, la alcaldesa ha remarcado que la Plaza del Ayuntamiento y el 9 d'Octubre son "de los valencianos, de todos", por lo que ha abogado por hacer un esfuerzo como pueblo para celebrarlos en su totalidad "con la máxima empatía a las distintas sensibilidades".

Catalá ha reflexionado sobre el hecho de que, a 48 horas para el festejo, "no sería positivo de cara al clima del 9 d'Octubre, que los valencianos se sientan mermados, reducidos o limitados en sus actos, de una festividad que es de todos los valencianos".

La alcaldesa ha puesto en valor que el Ayuntamiento "no les ha limitado en ningún momento el derecho a manifestarse". "Es una concentración no autorizada, pero nadie ha limitado en ningún momento los derechos de las personas que están en la plaza", ha destacado.

"Demandamos comprensión y, sobre todo, empatía, la empatía que hemos tenido durante estos días todos los valencianos para que se pueda celebrar la victoria de Valencia", ha manifestado la primera edil.

Finalmente, ha reconocido que no ha hablado con los acampados por lo vivienda al tratarse de una concentración de "carácter general que se hace en todas las plazas de España". "No hay una negociación política, nosotros no estamos negociando, es un tema general", ha concluido.