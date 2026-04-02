Catalá dice que la sentencia sobre festivales debe cumplirse "ya": "No se trata de una negociación política"

Archivo - La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha recalcado que la sentencia en relación a la celebración del festivales en la Ciutat de les Arts y les Ciències (CACSA) de la ciudad deben cumplirla "ya", dado que no se trata "de una negociación política" ni existe "un margen" dado por el juez, al tiempo que ha considerado que CACSA debe "hablar con los promotores y buscar una ubicación" para estos eventos "que sea factible dentro del margen" de la decisión judicial.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este jueves, después de que un juez haya ordenado al consistorio adoptar las medidas necesarias para evitar que el ruido de discotecas o los conciertos que se celebran en esta zona vulneren su derecho fundamental a la intimidad y la integridad moral, incluyendo la revocación de autorizaciones o reubicación de eventos o actividades.

"Nosotros hemos recibido una sentencia. Esa sentencia nos obliga textualmente a proteger los derechos fundamentales al descanso de los vecinos y, explícitamente, además de forma muy clara, a reubicar o revocar los permisos y reubicar en este caso este tipo de festivales y demás", ha apostillado.

Por tanto, ha indicado que desde el Ayuntamiento lo que han hecho es remitir a CACSA, "que es quien firma el contrato con los promotores, lo que entendemos que hemos de hacer, que es ejecutar la sentencia judicial". "Esto no es una voluntad del Ayuntamiento, es una sentencia judicial, aunque el recurso no suspende la ejecución de la sentencia. Por lo tanto, hemos de cumplirla ya", ha agregado.

Así, ha insistido en que desde el consistorio han remitido a la Ciutat de les Arts y les Ciències "lo que entendemos que hemos de hacer, que es el cumplimiento de la sentencia, que no se permiten actividades que superen la ordenanza municipal de contaminación acústica que tenemos aprobada". "Sin más", ha apuntado.

CACSA Y PROMOTORES DEBEN BUSCAR UNA SOLUCIÓN

Preguntada por el hecho de que los promotores quieran hablar con el Ayuntamiento, María José Catalá ha expresado que le "sabe mal" esta situación, pero ha remarcado que se trata de una sentencia.

"No se trata de una negociación política ni tenemos un margen que el juez no nos ha dado. Se trata de cumplir la sentencia. Y, por tanto, creo que CACSA debe hablar con los promotores y buscar una ubicación que sea factible dentro del margen de la sentencia judicial", ha zanjado.

EL AYUNTAMIENTO EXIGE "LO QUE ESTABLECE LA ORDENANZA"

Por su parte, el concejal de Mejora Climática, Acústica y Eficiencia Energética, Carlos Mundina, ha señalado este jueves, preguntado por la situación del Festival de Les Arts, que "el Ayuntamiento, como hace en todas las autorizaciones que se emiten para ocupación del espacio público, y si tiene como motivo una actuación musical, exige lo que establece la ordenanza".

Mundina, durante la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, ha recordado que los límites de ruido establecidos en dicha ordenanza son los 90 decibelios en el foco emisor, 45 decibelios en la zona de uso residencial más próxima durante el horario nocturno y 55 decibelios en esta zona si el horario es diurno. "Eso se exige siempre, ya lo veníamos haciendo y lo vamos a segur haciendo dentro del ámbito de competencia que es el término municipal", ha señalado.

Respecto a que en el caso de los festivales en CACSA se haya necesitado una sentencia judicial, Mundina ha indicado hay un decreto del Consell que data de 2026 por el que estos eventos "no solicitaban autorizaciones al Ayuntamiento, con lo cual no podíamos requerir del cumplimiento de esa ordenanza". "Ahora ya lo estamos haciendo", ha señalado.

En esta línea, ha insistido: "Estamos exigiendo desde siempre, no desde la sentencia, desde siempre, el cumplimiento de la ordenanza a quien solicita una autorización de un espacio publico y va hacer un espectáculo musical o va haber emisiones que pueden llegar a molestar".