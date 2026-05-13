Catalá, dispuesta a encontrar junto a Mompó "una buena solución" para el antiguo edificio de Hacienda en València

Archivo - La alcaldesa de València, María José Catalá, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, en una imagen de archivo. - ROBER SOLSONA- EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha mostrado de nuevo este miércoles su disposición a "encontrar" junto al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, "una buena solución" para el antiguo edificio de Hacienda en la capital valenciana, un inmueble cuya propiedad comparten la corporación local (un 60 por ciento) y la provincial (un 40 por ciento).

La primera edil ha asegurado que ella y Mompó son "receptivos a una fórmula mixta" para el uso futuro de ese edificio, atendiendo a lo que ella ha expresado en los últimos días para que pueda acoger dependencias administrativas del consistorio en las plantas superiores y contenido cultural en el entresuelo y la planta baja. Catalá indicó recientemente que sueña con que pueda habilitarse en esas dependencias una "gran biblioteca" y el responsable provincial ha manifestado su idea de crear un museo para que albergue fondos de la Diputación.

La responsable municipal ha hablado esta jornada de este asunto preguntada, durante la visita a los trabajos de modernización de la red de alcantarillado de Poblats Marítims, por la disposición de Mompó a que la Diputación venda al Ayuntamiento su parte del edificio o compre la municipal.

María José Catalá ha explicado que "en los últimos días" ella y el presidente de la corporación provincial están hablando e "intentando ajustar" su agenda para verse y poder abordar juntos el futuro de la antigua sede de Hacienda. "Él ha consultado con sus técnicos, con sus servicios, y yo con los míos para poder acordar una solución", ha agregado la alcaldesa.

La primera edil ha manifestado que tanto ella "como el presidente de la Diputación" son "receptivos a una fórmula mixta", con uso administrativo y cultural, para ese inmueble.

"Nuestra parte de propiedad siempre se ha dirigido a uso administrativo", ha afirmado Catalá, que ha remarcado que ese es un destino "sobradamente conocido" y un planteamiento que "no es nuevo de esta legislatura". "Pueden hablar con cualquier técnico municipal o con los que anteriormente gestionaban la corporación, siempre hemos tenido claro que nuestra parte tenía que ser para un uso administrativo. Eso no es nuevo", ha aseverado.

Tras ello, ha expuesto que para la parte de la Diputación, desde esta institución "plantearon un espacio cultural" que en el Ayuntamiento "no vemos mal". Con todo, la responsable municipal ha agregado: "en cualquier caso, hay que intentar ver si ellos valoran ese espacio cultural en ese entorno o prefieren la venta". Y ha dicho: "en ello estamos".

María José Catalá ha comentado, asimismo, que los representantes del consistorio consideran que "la venta como tal" de su "60 por ciento es compleja" porque en esta administración "siempre se ha trabajado" con la opción de trasladar a la antigua sede de Hacienda dependencias administrativas del Ayuntamiento. "Los técnicos de la casa siempre han trabajado valorando" que "sería muy interesante que" la parte municipal "fuera administrativa", ha insistido.

Preguntada por si el consistorio baraja la posibilidad de comprar a la Diputación su parte del inmueble, Catalá ha respondido: "no descartamos nada, desde luego".

Con todo, la alcaldesa ha aludido de nuevo a los contactos que mantiene con Mompó para abordar este asunto --ha precisado que este mismo martes por la mañana han estado "intercambiando whatsapps"-- y ha señalado que van "a quedar próximamente" para tratarlo, "para que él venga con su valoración, con sus ideas".

"SIEMPRE LLEGAMOS A BUEN PUERTO"

María José Catalá ha considerado que se podrá "encontrar una buena solución". "Él es un gran presidente de la Diputación y creo que es muy sensible a las necesidades de la ciudad. Y nosotros, desde luego, somos muy receptivos", ha aseverado.

En esta línea, la primera edil ha añadido: "nos gusta tener como aliado a la Diputación de Valencia". "Siempre hacemos cosas muy interesantes", ha apostillado, a la vez que se ha referido a la gestión que han llevado a cabo para cerrar "recientemente la gestión conjunta de la Casa dels Bous.

"Una gestión de un uso compartido. Ellos haciendo la gestión cultural y nosotros la rehabilitación del espacio", ha detallado, para concluir diciendo: "nos gusta tenerlos como aliados y siempre llegamos a buen puerto".