Catalá sobre el 9 d'Octubre y la acampada: "¿Alguien entendería que no se pudiera celebrar la Diada?"

La alcaldesa de València, María José Catalá, asiste a la lectura del acta del traslado de la Real Senyera y de la Espada del rey Jaume I desde el Museo Histórico al Salón de Cristal - EDUARDO MANZANA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha preguntado este martes si "alguien entendería que no se pudiera celebrar la Diada" en Cataluña. "¿Qué pensarían los partidos de izquierda si no se pudiera celebrar la Diada en Cataluña?", ha interpelado al ser cuestionada por los actos del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, y la acampada por el derecho a la vivienda ubicada en la Plaza del Ayuntamiento de la ciudad, epicentro de muchos de esos actos previstos.

Según ha indicado la primera edil, la Policía Local de València está ultimando los informes sobre la cantidad de gente que se prevé que asista a las celebraciones, los actos organizados y la concentración de personas que suele asistir a la Plaza del Ayuntamiento en el Día de la Comunitat Valenciana, para aportarlos a la Delegación del Gobierno.

"La Policía Local de València mantendrá las oportunas conversaciones con los organizadores intentando colaborar en algo que, obviamente, corresponde a la Delegación de Gobierno, que es intentar preservar la seguridad en momentos masivos, como son los que se producen los próximos días en esta plaza", ha apuntado en declaraciones a los medios tras asistir a la lectura del acta del traslado de la Real Senyera y de la Espada del rey Jaume I desde el Museo Histórico al Salón de Cristal donde quedará expuesta con motivo de la exposición 'La Nostra Senyera'.

En esta línea, ha reiterado que el equipo de gobierno hará "todo lo posible para que el 9 d'Octubre se celebre con toda la solemnidad" porque "son actos muy importantes para el pueblo valenciano". "¿Alguien entendería que que no se pudiera celebrar la Diada, que no se respetara la Diada en Cataluña. ¿Qué pensarían los partidos de izquierda si no se pudiera celebrar la Diada en Cataluña?", se ha preguntado.

"DÍA SAGRADO"

Catalá ha instado a que piensen en esto "todos los partidos políticos que conformamos este hemiciclo" porque "este pueblo y el día de los valencianos es un día sagrado para los valencianos; es un día de celebración; es un día familiar y es un día donde muchos niños salen con sus padres y hay mucha gente concentrada para ver cÓmo la Real Senyera baja por el balcón del Ayuntamiento sin inclinarse ante nadie".

Por ello, ha indicado que es "muy oportuno y muy conveniente recordar la importancia de estos días". Preguntada por si ve como posible solución un traslado temporal de la acampada --como sucedió con la de los docentes en el marco de la huelga educativa y la celebración del Corpus--, Catalá ha manifestado que lo que contempla el Ayuntamiento es "celebrar los actos del 9 d'Octubre, porque el Ayuntamiento es la institución que debe preservar, cuidar al máximo posible que los valencianos puedan celebrar el día de los valencianos".

"Es muy importante para nosotros transmitir la importancia de estos días, de este año", ha dicho en alusión a la conmemoración del 750 aniversario de la muerte del rey Jaume I, "y sobre todo con el máximo respeto a todo el mundo, creo que las cosas se pueden hacer bien y nosotros vamos a colaborar al máximo para que así sea".