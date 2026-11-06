Catalá espera que "en los próximas días" se levante la acampada: "Ha llegado el momento de desescalar"

La alcaldesa de València, María José Catalá, durante la presentación del estudio técnico de suelos seguros para usos residenciales e industriales en los municipios afectados por la dana, en el Palacio de la Exposición de València, a 6 de noviembre de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, espera que "en los próximos días" se pueda ir "recuperando la normalidad" en la plaza del Ayuntamiento de València, donde está instalada la acampada por la vivienda, ya que considera que "ha llegado el momento de desescalar" y "el derecho fundamental ya se ha ejercido suficientemente durante un mes".

Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios tras participar en la presentación del estudio técnico de suelos seguros para usos residenciales e industriales en los municipios afectados por la dana.

Catalá ha destacado que desde el Ayuntamiento de València han dado "un ejemplo de una empatía y una sensibilidad bastante evidente con los miembros de la acampada", que ha contrastado con las decisiones tomadas en otras ciudades.

"Nosotros hemos trabajado el último mes con tranquilidad, con sensibilidad, con diálogo, intentando que se pudieran desarrollar los actos del 9 d'Octubre, intentando protegerlos cuando venían fuertes lluvias con consejos de los bomberos y de la Policía Local", ha puesto en valor.

La alcaldesa ha remarcado que "ha llegado el momento de desescalar, ha llegado el momento de recuperar la normalidad de la plaza". "El derecho fundamental ya se ha ejercido suficientemente durante un mes y ahora ya corresponde planificar cómo se desescala", ha apuntado.

En ese sentido, ha explicado que su "sensación" es que los integrantes de la acampada "tienen la voluntad de desescalar". "Y yo pienso que a ver si podemos conseguir que en los próximos días podamos ya ir recuperando normalidad en la plaza", ha agregado.

La alcaldesa ha reclamado que la Delegación del Gobierno "tiene que dar pasos" y espera que lo haga "próximamente". En concreto, le ha pedido que "empezar a trabajar con la acampada y con sus representantes en cómo se van levantando las tiendas de campaña, especialmente las que están desocupadas, que son muchas".

"MARGEN DE CONFIANZA"

Preguntada por las acciones judiciales que ya avanzó que no descartaba el Ayuntamiento, María José Catalá ha indicado que va a "dar un margen de confianza de pocos días, y si no el Ayuntamiento ya se planteará muy seriamente acciones judiciales"

Respecto a los compromisos que la acampada le pide al Ayuntamiento de València para dejar la plaza, la alcaldesa ha manifestado que "todos los gestos de empatía, de sensibilidad, de comprensión y de colaboración se han dado".

No obstante, ha apuntado que "las cuestiones vinculadas con la planificación y con la política de vivienda de este Ayuntamiento no se negocian en una acampada no autorizada, se negocian en comisiones de urbanismo, en plenos del Ayuntamiento".

"Hay un trámite de participación, diálogo y de escucha que obviamente se ha producido, y otra cosa es la toma de decisiones. La participación, el diálogo y la escucha, siempre. La toma de decisiones corresponde a los cauces democráticos que todos nos hemos dado, y que obviamente son los que todos conocéis", ha zanjado.