Catalá fija el inicio de las obras de asfaltado en Marqués del Turia el 22 de junio y promete una calle Colón "fabulosa"

Archivo - Render de la remodelación de la calle Colón de València - REMITIDA AYUNTAMIENTO VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado que las obras de mejora de la calzada en la Gran Vía Marqués del Túria con asfalto fonoabsorbente comenzarán a partir del próximo 22 de junio y, paralelamente, ha prometido que la calle Colón quedará "fabulosa" tras las actuaciones de remodelación a las que se someterá también próximamente.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València aprobó a mediados de febrero sacar a licitación pública las obras para la remodelación de la calle Colón, "uno de los principales ejes comerciales de la ciudad que se transformará con más espacio y seguridad para los peatones, un nuevo pavimento fonoabsorbente en la calzada, más arbolado y un mobiliario renovado conforme a los criterios estéticos del Proyecto Valentia", según resaltaron entonces desde el consistorio.

La inversión municipal prevista para llevar a cabo este proyecto de revisión integral de Colón supera los 2,5 millones de euros. La actuación se desarrollará sobre una superficie total de 21.900 metros cuadrados. Una de las principales novedades será la renovación de 12.000 metros cuadrados de pavimento, que incluirá la instalación de asfaltado fonoabsorbente para reducir hasta 10 decibelios el nivel de ruido y disminuir hasta un 20 por ciento las emisiones de CO2.

Por otro lado, las obras de mejora de la calzada en la Gran Vía Marqués del Túria se adjudicaron a finales de marzo, en el marco del plan de renovación del firme de las grandes arterias viarias de la ciudad. El plazo previsto de ejecución es de tres meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo y el área afectada por esta intervención supera los 22.000 metros cuadrados.

Catalá, este viernes en el encuentro 'València, proyectos y retos de futuro', organizado por el diario Las Provincias', ha resaltado que lo "primero" que hizo como alcaldesa en la calle Colón fue "recuperar con normalidad las dos vías de tráfico" y al inicio de su mandato prometió "reorganizar el espacio del peatón", lo que pasa por desplazar la zona de estacionamiento de motos a otras zonas interiores. "Quitamos toda la zona de motos, todos los trastos que hay en la acera y generando una acera de verdad", ha destacado.

También ha mencionado que se colocará un asfaltado fonoabsorbente, "una cosa que nadie valora hasta que vive ahí", y que es el mismo que se instalará en la Gran Vía Marqués del Turia, donde las actuaciones de renovación del pavimento comenzarán a partir del 22 de junio, cuando ya ha terminado el curso escolar. "Va a quedar una calle Colón, de verdad, creo que fabulosa. La calle Colón no se ha tocado en 20 años, la Gran Vía no se ha asfaltado ni se ha tocado en 30 años", ha afirmado.

Sobre la ejecución de todas estas intervenciones, la responsable municipal ha abogado por "combinar los plazos" de cada una de ellas para que no resulte "excesivamente lesivo para la movilidad" esta serie de actuaciones en arterias importantes de la ciudad.