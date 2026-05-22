Catalá, sobre implantar la tasa turística en la ciudad de València: "Cuando proceda, cuando toque"

Archivo - Varios turistas recorren la ciudad, a 28 de mayo de 2024, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, no ha descartado implantar la tasa turística en la capital valenciana, aunque ha matizado que lo hará "cuando proceda, cuando toque, claro", al tiempo que ha defendido que el consistorio que preside ha "cumplido" durante estos tres años de mandato en materia de turismo al impulsar una estrategia que antes "no había", el descenso de los megacruceros y la normativa "más exigente de España" que regula los apartamentos turísticos.

Así lo ha manifestado este viernes durante el encuentro 'València, proyectos y retos de futuro', organizado por el diario Las Provincias', en el que ha reivindicado que la capital "ha pasado de hacer promoción de turismo a hacer gestión del turismo". "Porque eso es un paso que hemos dado, hace unos años hacíamos promoción del turismo. Esta ciudad necesitaba promocionarse, ahora estamos haciendo gestión del turismo", ha defendido.

En este sentido, Catalá ha lamentado que, antes de su llegada a la Alcaldía en 2023, "no había ninguna" estrategia de turismo en la capital. Sin embargo, desde entonces, su equipo se planteó "cómo lo queremos y qué tipo de turista queremos", para lo que fueron "a hablar con el Puerto para disminuir la llegada de megacruceros a la ciudad" e impulsaron "una normativa para regular el tema de los pisos turísticos".

Respecto a los cruceros, ha sacado pecho de haber "cumplido" y ha indicado que en 2025 llegaron a València 799.000 pasajeros, "un 83% más de pasajeros que en 2019", mientras que el año que viene "terminaremos con 516.000, lo que supone una disminución del 36% de pasajeros en cruceros". "Ya hay resultados, vienen tres años después porque los cruceros se programan tres años antes", ha precisado, y ha indicado que esta cuestión es "complicada".

Y sobre los apartamentos turísticos, ha asegurado que le hace "mucha gracia" escuchar al PSPV y Compromís hablar de ello cuando con el anterior gobierno del Rialto hicieron "lo peor que se podría hacer: autorizarlos en bajos comerciales". "Hoy, más del 80% de los apartamentos turísticos están en bajos comerciales. ¿Qué lecciones me tiene que dar esta gente a mí?", ha preguntado.

Frente a ello, ha resaltado que su equipo de gobierno ha impulsado una normativa y ha detenido la concesión de licencias de apartamentos, al tiempo que ha destacado que han descendido un 13 por ciento los anuncios en plataformas que ofrecen viviendas turísticas "ilegales" en València mientras se ha incrementado la inspección "en un 600%".

"Hoy tenemos la normativa más exigente de España, que hace que esta ciudad tenga el 98% de las viviendas en uso residencial", ha valorado. Por ello, ha considerado que desde el Ayuntamiento de València "hemos cumplido" sobre este asunto y se ha mostrado "satisfecha" de poder decirlo.

VIVIENDA

Por otro lado, sobre el problema de la vivienda, Catalá ha señalado que un ayuntamiento es "una parte de la solución, pero no toda la parte, no toda la solución" y para ello ha reivindicado la necesidad de un gran pacto de Estado por la vivienda en el que las administraciones estatal, autonómica y local "pusieran todo de su parte". "Desde luego nosotros, huelga decir que al Estado ni está ni se le espera", ha criticado.

En este sentido, ha criticado que la zona del Cuartel de Ingenieros "lleva ahí durmiendo" varios años y ha mencionado las 400 viviendas que "prometía ahí" el exministro socialista José Luis Ábalos. Frente a ello, ha valorado que el Plan Vive impulsado por la Generalitat es "muy interesante" y el consistorio valenciano colabora en ese marco con la cesión de parcelas.

También ha destacado que el Ayuntamiento ha puesto en marcha en tres años, en distintas fases de situación, 1.000 viviendas protegidas, mientras que el anterior ejecutivo progresista en ocho años solo puso 14, ha incrementado las ayudas al alquiler y ha puesto nuevas condiciones para acceder a una vivienda protegida en régimen de alquiler. "Estamos haciendo todo lo posible por el tema de la vivienda, es una de mis grandes obsesiones en esta legislatura y creo que se ha notado", ha defendido.

En cualquier caso, ha reconocido que la vivienda es "el gran problema de este país y afecta "a distintas generaciones" y ha abogado por abordarlo "desde distintas administraciones" porque, además, "requiere todas las fórmulas habidas y por haber". "Porque la vivienda es esencial. Sin la vivienda no hay proyecto de vida, sin la vivienda no hay dignidad, sin la vivienda no hay absolutamente nada. Y creo que es el eje central en el que tenemos que volcarnos", ha enfatizado.