Catalá indica que "no está decidido" el portador de la Senyera el 9 d'Octubre: "Puede ser el Partido Socialista o Vox"

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha indicado este jueves que no tiene decidido por el momento qué concejal será el encargado este año de portar la Reial Senyera en la Procesión Cívica del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Así, ha señalado que en esta ocasión "puede ser el Partido Socialista o Vox" después de que en este mandato la portara ella en 2023, tras su llegada a la Alcaldía y como representante del PP, y en 2024, la portavoz de Compromís, Papi Robles.

Así, preguntada por la idea de que para designar al portador o portadora de la Reial Senyera entre los ediles de los cuatro grupos con representación en el Ayuntamiento de València --PP y Vox, en el gobierno, y Compromís y PSPV, en la oposición-- se siga el orden de mayor a menor número de representantes, la primera edil ha dicho que también puede ser "de menor a mayor".

Atendiendo al número de concejales y después de que en este mandato ya la hayan portado integrantes del PP y de Vox por orden de mayor a menos representación, en 2025 tendría que llevarla un miembro del PSPV-PSOE y al año siguiente, de Vox. No obstante, la alcaldesa, que ha hablado de este asunto durante su visita a las actividades de seguridad vial dirigidas a escolares dentro de la Semana Europea de Movilidad, ha apuntado que el orden puede ser al revés.

"No está decidido", ha respondido preguntada por si ya ha decidido quién portará la Reial Senyera en la Procesión Cívica. "Puede ser el Partido Socialista o Vox porque puede ser de mayor a menor o de menor a mayor", ha afirmado.

Con todo, ha remarcado que "todavía no está decidido" y que la decisión se comunicará "oportunamente". "Pero ahí está la cosa", ha apostillado la responsable municipal.