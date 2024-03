Catalá sobre la Jornada en Defensa de la Vida impulsada por Vox: "Fue un acto puntual en un día puntual"

Compromís y PSPV le afean que "justifique adoctrinamiento antiabortista por parte de un condenado por maltrato"

VALÈNCIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha señalado, respecto a las críticas de la oposición al I Encuentro en Defensa de la Vida Ciudad de València, organizado por el consistorio a través de la Concejalía de Sanidad (Vox), que fue "un acto puntual en un día puntual, conmemorando un día mundial, como hemos hecho en otras ocasiones, y no va más allá de esto".

Así lo ha expresado la primera edil 'popular' a preguntas de los medios sobre los mensajes antiabortistas lanzados a estudiantes en ese foro, en el que participó, entre otros representantes de Vox, el diputado Carlos Flores, condenado en 2002 por violencia familiar contra su exmujer, lo que ha provocado el reproche de Compromís y PSPV.

Interrogada por su opinión por el "acto antiabortista" celebrado por el Ayuntamiento", Catalá ha respondido: "La verdad es que últimamente no paro de decirlo a derecha e izquierda, me paso la vida diciendo que en esta ciudad cabemos todos; lo digo a derecha y lo digo a izquierda, lo digo cuando Vox plantea alguna iniciativa y lo digo también cuando hay alguna protesta sobre otro tipo de actos y eventos".

"Hemos celebrado días mundiales, la semana pasada contra el racismo, ayer por el Día Mundial del Derecho a la Vida con absoluta normalidad, a nadie se le obliga a ir, esto es una cuestión a la que se puede asistir o no y yo, permitidme que diga, no paro de decirlo, llevo casi dos semanas reiterando a derecha e izquierda que en esta ciudad cabemos todos. Caben todas las sensibilidades, caben todas las formas de ver determinadas cuestiones y que lo importante es no imponer nada, lo importante es dar la posibilidad de trabajar con tranquilidad en una ciudadanía que, desde luego, es diversa y es plural", ha argumentado.

Cuando se le ha planteado que en la jornada solo había una "sensibilidad" representada, la alcaldesa ha señalado que se trató de "una conferencia que se hace con determinados ponentes" y que "no deja de ser un acto puntual en un día puntual, conmemorando un día mundial, como hemos hecho en otras ocasiones, y no va más allá de esto".

Además, María José Catalá ha recordado que recientemente ya garantizó que "las políticas relacionadas con la mujer que no lleve a cabo Vox las va a asumir la Concejalía de Igualdad".

Y, precisamente sobre esta cuestión, y al hilo de unas manifestaciones del concejal de Empleo, Juanma Badenas, de Vox, recordando que las políticas activas de empleo las lleva a cabo la Concejalía de Empleo, se le ha pedido una contestación a Catalá. La alcaldesa ha remarcado: "Yo no tengo que contestarle al concejal de Empleo. La contestación está en el destino de los remanentes. Hemos destinado 180.000 euros a los dos programas que deja de ser Valencia Activa y que lo va a hacer Igualdad".

La máxima responsable municipal ha realizado estas declaraciones tras recibir a su predecesor en el cargo, Joan Ribó, de Compromís, quien ha aprovechado el encuentro para "llamarle la atención" sobre "lo que pasó ayer con un señor de Vox adoctrinando a niños, que creo que no es una cosa que se deba hacer en un ayuntamiento".

Compromís en el Ayuntamiento de València ya anunció ayer que denunciará ante el Defensor del Pueblo esta jornada en defensa de la vida, I Encuentro en Defensa de la Vida Ciudad de València al considerar que se incurrió en "una vulneración flagrante de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva".

CHARLAS "DEL SIGLO PASADO"

"Las instituciones no pueden tratar de alterar la voluntad de las mujeres en ser o no ser madres y, mucho menos, con charlas propias del siglo pasado donde los conferenciantes son diputados de Vox condenados por violencia de género", en palabras de la portavoz municipal de la coalición, Papi Robles.

Muy critica también se ha mostrado la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sandra Gómez, quien ha considerado que María José Catalá "ha confirmado que comparte la agenda ultra de Vox contra las mujeres, después de justificar la jornada organizada por los concejales de extrema derecha y en la que el ponente principal fue Carlos Flores, diputado de Vox condenado por maltrato".

"Catalá se ha quitado la careta de la moderación", ha afeado Gómez, quien ha lamentado que haya justificado que en València "una persona condenada por maltrato adoctrinara a menores en contra de los derechos de las mujeres".

"Convocaron a colegios y a personas de los centros municipales de personas mayores en un acto político, protagonizado por un condenado por maltrato, pagado con dinero público", ha denunciado la representante socialista, quien ha recordado que "antes a las personas mayores se les formaba sobre alimentación y hábitos saludables o envejecimiento activo".

En su opinión, el Ayuntamiento de València "se ha convertido en un baluarte de generar una guerra frontal contra los derechos de para el liderazgo femenino y hoy lo estamos viendo con unas jornadas que suponen una guerra frontal a los derechos de las mujeres a decidir cómo y cuándo ser madres".

"Es una vergüenza que el Ayuntamiento de Valencia se esté convirtiendo en una especie de cortijo privado y partidista de Vox, donde un diputado condenado por maltrato se ha convertido en la estrella invitada del Ayuntamiento", ha remarcado.

Sandra Gómez ha insistido en que es "lamentable que un condenado por maltrato adoctrine a menores en contra de las mujeres". "No sé qué tipo de conferencias, consejos o formación puede dar un tipo así más allá de efectivamente asesorar a todas esas personas que van a las clínicas a insultar amenazar y a coaccionar a las mujeres, pero lo más grave de todo esto es que la señora Catalá esté tan a cómoda con este tipo de personajes", ha afirmado.

"Catalá deja que este Ayuntamiento quede en manos de la agenda más reaccionaria de la ultraderecha, que tiene como principal objetivo derribar y suprimir los derechos de las mujeres", ha finalizado.