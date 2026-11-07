Catalá llama a elegir entre "democracia y tiranía": "Votemos unidos porque hay que sacar a Sánchez de La Moncloa"

El presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, la candidata al Congreso de los Diputados, María José Catalá, la presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un encuentro con militantes en València. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València y candidata al Congreso por la circunscripción el 29N, María José Catalá, ha llamado a la sociedad a elegir entre "democracia y tiranía" en las próximas elecciones generales y ha subrayado: "Así que, por Valencia y por España, por todos nosotros, por nuestros hijos, por nuestra ciudad, hagamos toda la fuerza del mundo para que esto salga bien. Votemos unidos. Saquemos a este señor de La Moncloa. Saquemos a Pedro Sánchez de La Moncloa".

De esta manera se ha manifestado María José Catalá, en un acto de precampaña celebrado este sábado en el Mercado de Colón, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca. Catalá, además, ha afeado al jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que ayer realizara un mitin en València "que podría haberlo hecho igual en Toledo con su chófer".

Por ello, ha animado al PSOE "a ver si hay narices en esta campaña a meter a Sánchez dentro de un mercado": "A ver si hay narices de meterlo en un mercado o de sacarlo a la calle y hacer un mitin en medio de la calle. A ver si tienen narices ellos que están tan chulitos y se ponen a bailar y a darse besitos. A ver si hay narices".

En este punto, ha contrapuesto que en el Partido Popular "lo primero que vamos a hacer es salir a la calle, porque no tenemos miedo de la gente ni de la calle". "No nos vamos a meter en cuatro paredes ni vamos a venir escoltados", ha señalado. Y ha subrayado también que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sí que habla de València y se compromete con ella.

"Aquí vino Feijóo y lo primero que dijo es que se comprometía con esta ciudad. Que íbamos a hacer el soterramiento de las vías de Serrería, que íbamos a hacer el túnel pasante y las infraestructuras que necesita esta ciudad. Ayer, Pedro Sánchez vino aquí a hacer un mitin que podía haber hecho en Toledo con su chófer. Porque no dijo ni media de València", ha comentado.

ESPAÑA "NECESITA LIBERTAD"

"Y esa es la gran diferencia. Nosotros sí vamos a hablar de València. Sí nos vamos a comprometer con València. Y sí vamos a salir a la calle a hablar con todos vosotros. Porque la gente es nuestra fuerza. En este momento este país necesita libertad. Orgullo de españoles. Necesita volver a recuperar nuestro país", ha proclamado.

Catalá ha tildado de "vergüenza" la situación de España y ha afirmado que "claro que no somos iguales que vosotros porque nosotros hemos venido a gestionar este país". Igualmente, ha pedido "que nadie vuelva a sufrir lo que han sufrido los ceutís, que nadie se vea abandonado como ha vivido Ceuta un abandono del Gobierno de Sánchez, que nadie vuelva a tener miedo de coger un tren; es indignante". Porque "para eso no trabajaron nuestros abuelos. Para eso no levantaron el país nuestros padres. Para tener miedo y congoja".

A su parecer, "no lo merece España" ni "los españoles". El PSOE, ha dicho, "ha dejado lo público en los huesos" y ha recordado que el Gobierno lleva "desde el 2023 sin presupuestos". "Con mordidas en todas las empresas públicas. Con amigas colocadas. Con la Fiscalía de la Unión Europea mirando dónde está el dinero que tenía que haber ido la seguridad ferroviaria", ha afeado.

Y ha aseverado: "Hemos venido aquí a recuperar nuestro país, a recuperar nuestro territorio, a defender España, a defender su libertad, a trabajar por los autónomos, a trabajar por el futuro, a gestionar bien los Ministerios, a gestionar bien este país, a bajar los impuestos, a hacer vivienda, a que este país sea más seguro. Hemos venido a gestionar España"

FEIJÓO ES "EL MEJOR PRESIDENTE QUE VA A TENER ESTE PAÍS"

Catalá, que ha subrayado que ser alcaldesa de València "es lo más bonito que me ha pasado en la vida" y ha insistido en que piensa "seguir siendo alcaldesa de València todo el tiempo que vosotros queráis", ha señalado que "este momento necesitaba un paso adelante por España, por València y por Alberto Núñez Feijóo".

"Creo en Feijóo. Creo que es el mejor presidente del Gobierno que va a tener este país. Creo que va a levantar la reputación de nuestro país. Creo que vamos a dejar de tener miedo. Creo que vamos a tener presupuestos. Sé que este país va a levantar la persiana de nuevo, con optimismo, con ilusión y con esperanza. Y lo más importante de todo, sé que nunca más va a volver a dividir a los españoles", ha dicho, para agregar que "se acabó la confrontación, la división, la polarización, la crispación y la corrupción". "Nunca más. Volvamos a vivir en libertad, en convivencia; tranquilos", ha apostillado.

Para ello, ha continuado, "tenemos que votar y tenemos que decirle una cosa muy clara a todos los españoles". "No podemos dividir el voto. Tenemos que votar para sacar a Pedro Sánchez de La Moncloa. Tenemos que votar unidos. Ha llegado el momento, se marcha el 29 de noviembre, pero para eso tenemos que votar unidos. Así que os pido que votemos unidos, que miremos por nuestro país, por nuestra ciudad, en quién va a gestionar el futuro de nuestros hijos", ha reclamado.

"¿Quién quieres que gestione el futuro de tus hijos? ¿Quién quieres que gestione el dinero público de tus hijos, de tus impuestos? ¿Quién quieres que te ayude a levantar la persiana? ¿Quién crees que le va a dar tranquilidad a este país? Pensad solamente eso. Yo doy la cara por Alberto Núñez Feijóo. Doy la cara por esta comunidad, doy la cara por mi presidente, doy la cara por la presidenta de la comunidad de Madrid. Doy la cara por todos ellos y por eso estoy aquí, porque puedo darla, puedo darla", ha pronunciado.

"NUNCA HA SIDO TAN URGENTE"

Para Catalá, "nunca ha sido tan grave, nunca ha sido tan urgente". "Hemos estado muchas veces en campaña, pero nunca la campaña era la salvación de nuestro país. Estamos eligiendo entre democracia y tiranía, esa es la decisión".

"Así que por Valencia y por España, por todos nosotros, por nuestros hijos, por nuestra ciudad, hagamos toda la fuerza del mundo para que esto salga bien. Votemos unidos. Saquemos a este señor de La Moncloa. Saquemos a Pedro Sánchez de La Moncloa", ha finalizado Catalá, antes de exclamar "viva Valencia y viva España".