Mitin del PP este sábado en la Plaza de Toros de València - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València y cabeza de lista del PP al Congreso por Valencia en las elecciones generales del 29 de noviembre, María José Catalá, ha llamado a votar a Alberto Núñez Feijóo el próximo domingo "por encima de las siglas" porque esta es "la única forma de sacar" al actual presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, del Palacio de la Moncloa.

Así lo ha manifestado durante su intervención en el mitin del PP este sábado en la Plaza de Toros, que ha clausurado el líder nacional de la formación y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y en el que también han intervenido el presidente del PPCV y 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente del PP provincial, Vicent Mompó.

Catalá se ha mostrado convencida de que, este próximo 30 de noviembre, España "se va a levantar con un presidente del Gobierno que es Feijóo, se va a levantar de verdad con ganas, ilusión, esperanza, alegría, decencia, trabajo y garra". "València lo va a dar todo", ha prometido, y ha apelado a la "ilusión".

La cabeza de lista del PP por Valencia ha subrayado que el 29N es una "cita histórica" con las urnas. "Nos lo jugamos todo", ha advertido la dirigente 'popular', que ha llamado a, entre otras cosas, votar "gestión, estabilidad y decencia". "Como dijo Luis Aragonés, a ganar, a ganar y a volver a ganar".

Por otro lado, María José Catalá ha recordado que este próximo lunes se cumplirán 10 años del fallecimiento de la exalcaldesa de València Rita Barberá y ha avisado: "Estos días vais a volver a oír hablar mucho de ella otra vez, y la izquierda volverá a cargar".

Por ello, ha pedido "que su partido", el PP, emita "una respuesta sin palabras y contundente": "Pido que le deis un fuerte abrazo, un aplauso que llegue al cielo para Rita Barberá. Y esa es nuestra respuesta. A todo lo que dirán estos días, esta es la respuesta". Seguidamente, las 12.000 personas que se han congregado en la Plaza de Toros han dirigido un sonoro aplauso dirigido hacia la exalcaldesa.

((Seguirá ampliación))