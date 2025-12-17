Catalá niega haber dado "ninguna orden" ni influir para que suene su pasodoble en el Palau de la Música

Archivo - La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALENCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este miércoles que no ha dado "ninguna orden" para que la Banda Sinfónica Municipal de València (BSMV) interprete en el Palau de la Música este domingo el pasodoble que lleva su nombre.

"No participo en la programación, ni propongo ni censuro la programación del Palau ni de otra institución cultural. No determino las obras que toca la orquesta ni influyo de ninguna manera", ha subrayado la primera edil, preguntada por la polémica surgida en los últimos días sobre el estreno en la programación navideña del auditorio municipal de la composicón 'María José Catalá', dedicada a la alcaldesa y obra del valenciano Manuel Morales.

Los grupos municipales de Compromís y PSPV en el Ayuntamiento de València afearon este martes a la alcaldesa que se estrene el domingo el pasodoble, en un acto que calificaron de "autohomenaje" y que consideran que muestra un "ego desmesurado". Los socialistas anunciaron que llevarán al Síndic de Greuges la decisión.

La alcaldesa ha lamentado que esta polémica "transmite algo que no es cierto" y ha reiterado que ella no ha dado "ninguna orden" para que se interprete esta composición. "La principal perjudicada de esta polémica soy yo porque se transmite una imagen, una sensación que no es cierta", ha señalado, antes de pedir una rectificación pública a quien haya dicho que lo ha ordenado ella.

"Entiendo que por el valor artístico de la composición, que es de un gran compositor valenciano, a nivel de interpretación tiene su relevancia pero entenderéis que para mí esta polémica transmite algo que no es cierto", ha insistido.

La alcaldesa ha subrayado que ella "nunca" va a "proponer ni a censurar ningún tipo de programación artística ni cultural de esta ciudad". "Y quien lo haga tiene un serio problema con algo que para mí tiene un valor esencial en nuestra democracia, que es la libertad artística", ha comentado. En esta línea, ha añadido que "en España la libertad artística es un valor incalculable y nos ayuda a ser mucho más demócratas".