Catalá, sobre el "no, nunca" de Llorca a la tasa turística: "Está bien que no pensemos lo mismo en todo"

Archivo - El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de València, María José Catalá, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Català, ve "bien" que el 'president' de la Generalitat, Juan Pérez Llorca, y ella "no piensen lo mismo" en cuestiones como la posinilidad de implantar una tasa turística y ha celebrado que haya "riqueza de pareceres" entre los dos.

Así lo ha señalado este viernes, durante la rueda de prensa de presentación del Plan 'Valentia', a preguntas de los medios sobre las últimas declaraciones del 'president' en las que calificó esta medida como impuesto "hasta inquisitorio" que es "inasumible" y no es "bueno para los intereses del turismo ni para la Comunitat Valenciana". Y, añadió: "Tasa turística: no, nunca".

Sobre esta cuestión, la alcaldesa ha aseverado: "Está bien que no pensemos lo mismo en todo. Hay riqueza de posturas y pareceres y respeto mutuo entre ambos".

Respecto a la implantación de la tasa turística, la primera edil ha insistido en que "no depende" del consistorio ya que "no hay marco para poder implantarla en este momento": "Esto es una gran realidad jurídica que todos la tienen a conocer y si no lo conocemos", ha subrayado.

En este sentido, interrogada por si, en el caso de tener ese marco legal, querría que se implantar, Catalá ha indicado que el anterior que existía era el que había presentado el 'expresident' de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV-PSOE), y que, a su juicio, era "inadecuado" en un momento "inadecuado" y que se había aprobado "sin diálogo con el sector para poder hacer una implantación positiva".

"Considero que debería existir un marco en el ámbito nacional. En muchas grandes ciudades de distintos signos políticos estamos trabajando por ese marco, en el ámbito de la modificación de la ley de bases de régimen local e incorporado a los criterios de mejora de la financiación de las entidades locales, que evidentemente, está puesto sobre la mesa desde el principio en esta legislatura", ha apuntado.

"EN EL MOMENTO OPORTUNO"

Así, ha asegurado que "en el momento oportuno" cree que implantarlo es "una cuestión a valorar con mucho diálogo con el sector" y "no" de forma "impuesta" y en "un momento desfavorable para el sector".

Sobre la postura negativa por parte del 'president' de la Generalitat de implantar la tasa turística en la ciudad, la alcaldesa ha señalado que le parecen "bien" que "no" piensen lo mismo en "todo" y ha celebrado que haya "riqueza de pareceres".