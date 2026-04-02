Catalá no se pronuncia sobre los pasos de Mazón en la causa de la dana: "No está en mis manos"

Archivo - La alcaldesa de València, María José Catalá, en imagen de archivo. - ROBER SOLSONA-EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha evitado pronunciarse sobre los pasos del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón en la causa que investiga la gestión de la dana, después de que la jueza de Catarroja (Valencia) haya rechazado su personación en la misma. "No está en mis manos", ha esgrimido.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este jueves, tras visitar la mesa informativa instalada por la Asociación Proyecto Autismo (ASPAU) con motivo de la celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo en la plaza del Ayuntamiento.

Catalá se ha pronunciado de este modo dos días después de que la jueza rechazara la personación del 'expresident' en la causa. La magistrada de Catarroja respondió así en un auto datado el martes a la petición formulada el día anterior por la representación legal de Mazón de personarse en el procedimiento al entender que no puede hacerlo por su condición de testigo y al no haber indicios contra él.

El 'expresident' realizó esta petición de personación después de que la magistrada acordara citarle como testigo en el procedimiento y una semana más tarde de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazara imputarle al no ver indicios de delito en su actuación en la dana.

Mazón solicitaba personarse en el procedimiento al amparo de lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el objetivo de defender sus intereses. Aludía a que quería analizar las diligencias que se siguen practicando sobre él aún después de la resolución del tribunal superior.

Fuentes conocedoras han asegurado a Europa Press que no se descarta la posibilidad de recurrir la decisión de la jueza y que se está estudiando "detenidamente" los diferentes escenarios.

Preguntada por los siguientes pasos que pudiera seguir el 'expresident' tras la decisión de la magistrada, incluido el recurso, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha señalado que es "habitual" en ella "no comentar los procesos judiciales". "Por tanto, si me lo permitís, --voy a-- seguir en la misma línea", ha avanzado.

RESPETO "TOTAL" A PROCESOS JUDICIALES

Dicho esto, ha insistido en que respeta "totalmente los procesos judiciales y el derecho de todas las personas a interactuar con los tribunales en defensa de sus intereses de la manera que lo estimen oportuno, tanto si pertenecen a mi partido, como es el caso --de Mazón--, como si no pertenece a mi partido".

"Mi postura siempre es máximo respeto y de, evidentemente, no pronunciarme sobre algo que no depende de mi competencia, sino de un proceso judicial que, desde luego, no está en mis manos como alcaldesa de València", ha zanjado.