Catalá sobre el nombre de Valencia: "Siempre he dicho que fonéticamente la e se pronuncia de forma cerrada"

VALÈNCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado que ella es "la primera en decir" que cree que el acento en el topónimo de la ciudad "tiene que volver a ser cerrado".

"Yo siempre he dicho que fonéticamente, en Valencia, la e se pronuncia de forma cerrada y no de forma abierta, he discrepado públicamente del dictamen de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) sobre el tema del acento abierto y sé que hay académicos que están de acuerdo con esta opinión", ha sostenido la primera edil, en declaraciones a los medios durante su visita a World Paella Day.

Este martes, la Comisión municipal de Bienestar Social, Educación, Cultura y Deportes del Ayuntamiento de València acordó impulsar el cambio del nombre de la ciudad --actualmente solo en valenciano, 'València'-- a la doble denominación bilingüe 'Valencia/Valéncia', es decir optando por la tilde 'tancada' que propugna las denominadas 'Normes de El Puig' que siguen entidades como Lo Rat Penat y la Real Academia de Cultura Valenciana. Además, el concejal de Cultura, José Luis Moreno, y el portavoz de Vox, Juan Manuel Bádenas, mantuvieron un desencuentro público durante el minuto de silencio por los últimos asesinatos machistas ocurridos en la Comunitat.

Preguntada a este respecto, Catalá ha señalado que "en política a veces la sobreactuación forma parte del ritual", y que ese desencuentro "no es nada preocupante" y las comisiones municipales se han desarrollado "con normalidad".

Además, ha defendido que el PP participó en el minuto de silencio "con absoluto respeto" y "siguiendo el protocolo del gobierno municipal, sin montar ningún numerito, sin un cártel, ni sin una pancarta de más ni de menos". "No sé si es que pasar a la oposición hace cambiar de criterio en algo tan importante como es la violencia de género. Sería malo en ese caso", ha comentado.

En cuanto al acento, ha explicado que el PP había propuesto "en primer lugar, establecer la denominación bilingüe, y en segundo lugar, iniciar los trámites para que se cambiara el acento". "Vox quiso hacer una relación conjunta y no nos pareció mal y, por tanto, lo aprobamos", ha relatado.

Así, respecto a si cree que la AVL rechazará este cambio, la alcaldesa ha señalado que no puede hablar por esta institución.

Preguntada sobre si el enfado entre ambos concejales va a condicionar los pactos que Vox y PP puedan alcanzar, ha insistido en que "no es una riña, es un poquito de sobreactuación". Interpelada sobre el rechazo de Vox a ocupar.

En ese sentido, sobre si Vox he pedido al PP formar parte del gobierno municipal, Catalá ha expuesto que ambas formaciones están "en un acuerdo de ir viendo todos los órdenes del día, comisión a comisión, punto a punto". "Yo creo que los acuerdos son positivos pero son costosos y en ello estamos", ha comentado.

Respecto a la conformación de las nuevas comisiones informativas del consistorio, y el rechazo de Vox a ostentar la vicepresidencia de alguna de ellas, Catalá ha señalado que es "una decisión de partido" y "respetable como cualquier otra".