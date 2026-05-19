Catalá sobre la pérdida de bandera azul en la playa del Cabanyal: "Las analíticas dan parámetros buenos"

Catalá atiende a los medios tras presentar el dispositivo de playas 2026 - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha destacado, preguntada por la pérdida de la bandera azul en la playa del Cabanyal, que las analíticas practicas por los técnicos del Ciclo Integral del Agua obtienen "parámetros totalmente buenos".

Catalá se ha pronunciado en estos términos tras presentar ante los medios de comunicación el dispositivo de playas 2026, al ser interpelada por esa pérdida de bandera azul y por la causa.

Al respecto, Catalá ha indicado que técnicos del Ciclo Integral del Agua le han trasladado que "todas" las analíticas que se han venido haciendo en la playa dan "parámetros totalmente buenos".

Así, ha señalado que pudo haber una corriente o cualquier cuestión "bastante puntual" en su momento pero, ahora, los análisis que se hacen "de forma bastante frecuente" dan una calidad de agua en toda la zona del litoral de València.