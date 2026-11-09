Catalá pide a la Acampada que reconsidere su postura: "Lo que piden los comerciantes va más allá del tiovivo"

Archivo - La alcaldesa de València, María José Catalá, en imagen de archivo - ROBER SOLSONA-EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha pedido este lunes a la Acampada por el derecho a la vivienda instalada en la Plaza del Ayuntamiento que "reconsidere" su postura de hacer una desescalada progresiva y reducir el espacio que ocupan ya que, según ha asegurado la primera edil, "lo que piden los comerciantes va más allá de la pista de hielo o el tiovivo".

Así, ha apuntado que "no hay plan B" que no sea que la Plaza del Ayuntamiento "recupere una normalidad que sea de todo el mundo", ha pedido "sentido común" y ha defendido que el Ayuntamiento ha tenido "paciencia, sensibilidad, diálogo y ya es momento de recuperar normalidad".

Catalá ha hecho estas declaraciones a los medios en una visita a la inauguración de la exposición de pintura organizada con motivo de la Semana Cultural del Centro Municipal de Actividades para Personas Mayores de Patraix, al ser preguntada por la posición de la Acampada, que ha anunciado este mismo lunes que inicia una "desescalada progresiva" con el objetivo de "facilitar la normalidad" del comercio local ante el próximo inicio de la campaña navideña.

La medida contempla la reducción del espacio ocupado, la retirada de las tiendas de campaña que se encuentren vacías y la concentración de la protesta en un ámbito más reducido. Catalá ha anunciado que este mismo lunes hay una reunión con la Delegación de Gobierno para organizarse, aunque ha reiterado que, a su juicio, el derecho fundamental que había que preservar en los acampados "un mes después se ha preservado".

En la reunión ha concretado que se coordinará la desescalada, porque durante este mes Delegación de Gobierno y Ayuntamiento "han trabajado durante todos los días" y ahora "hay que ir organizando la desescalada para dar normalidad" a una plaza "que no ha de tener vallas ni esa situación tan excepcional que ya llevamos viviendo un mes, donde se ha dejado ejercer con absoluta normalidad y tranquilidad el derecho fundamental", ha dicho Catalá, quien no puede dar una fecha de cuándo se irá la acampada.

La alcaldesa ha destacado la coordinación con los cuerpos policiales --Nacional y Local-- y ha considerado que el hecho de que "el perfil del delegado --Roger Llanes-- no sea estrictamente electoral, ayuda". "Al final había un momento en que era muy complicado esa convivencia entre el interés de una porque las cosas en València vayan mal y el interés de la ciudad en que las cosas en València vayan bien", ha dicho en alusión a la exdelegada Pilar Bernabé.

"La delegada, a veces, era un poquito cuando peor, mejor y yo siempre pienso que cuando mejor, mejor", ha asegurado, y ha añadido que resultaba "un poco más complicado". "En Madrid se han dado unos pasos por parte de la Delegación de Gobierno, que yo espero que se den aquí también, porque al final la situación es idéntica. Creo que el delegado ha de tomar buena nota de lo que ha hecho su homólogo en Madrid", ha zanjado.

COLABORACIÓN

Al respecto, ha defendido que el consistorio "ha colaborado con la acampada en todo lo que ha podido", tanto en los actos del 9'Octubre como con los episodios de lluvia y han trabajado también con los bomberos y la Policía Local para velar por su seguridad.

"Un mes después, el derecho está ejercido; la plaza tiene que volver a recuperar su normalidad y no creo que la campaña de los comerciantes, que es tan importante por las fiestas navideñas, con la que cierran el ejercicio de forma positiva, dependa de poner o no el tiovivo, poner o no la pista de hielo", ha sostenido.

A su juicio, la campaña de comercio "depende de que haya ambiente navideño, de que sea agradable pasear por la ciudad de València, de que haya mucha gente que venga a comprar y a dar una vuelta". Por lo tanto, cree que lo que los comerciantes reclaman es que la plaza "vuelva a una normalidad" y que las concentraciones del fin de semana, el encendido de las luces de navidad, las compras o el Black Friday "se pueda realizar en condiciones de normalidad".

En esta línea, ha pedido a la Acampada "una vez más" que se "reconsidere la postura". Según ha señalado la alcaldesa, "estamos trabajando ya en la desescalada y vamos a seguir trabajando junto con la Delegación de Gobierno" porque "hay que desescalar, hay que recuperar la normalidad de la plaza" y añade que está dando "tiempo" y "días" a los acampados.

"Estamos teniendo mucha endereza, mucha tranquilidad, mucha sensibilidad, hemos abierto diálogo, pero insisto, la plaza va a tener que volver a la normalidad. Eso es fundamental", ha incidido y ha añadido que en este caso "no hay plan B" porque el plan es que la plaza "va a recuperar su normalidad sí o sí". "Y es lo que nos piden los comerciantes", ha manifestado, por lo que ha advertido: "No vamos a ir discutiendo por cada elemento que hay en la plaza en temporada navideña" porque no se trata del árbol, de la pista de hielo o del tiovivo.

Según la alcaldesa, "no va de esto. Va de tener una campaña navideña con una plaza a rebosar de personas que pasean por la ciudad, que vienen a pasar el fin de semana, que aprovechan para hacer compras navideñas y que ven las actividades que solemos hacer todos los fines de semana justo en esa plaza", como el encendido de luces con pirotecnia.