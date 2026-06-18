Catalá pide al Gobierno que apoye "sin fisuras" a l'Albufera como reserva de la biosfera: "Tenemos una gran oportunidad"

Archivo - La alcaldesa de València, María José Catalá, en una imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha pedido al Gobierno de España que apoye "sin fisuras" la declaración de l'Albufera como reserva de la biosfera por parte de la UNESCO, ha confiado en que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, será "sensible a esta posición" y se ha mostrado convencida de poder alcanzar un "consenso político de alto nivel": "Tenemos una gran oportunidad por delante".

Así lo ha manifestado, durante su intervención en el V Simposio XL'Albufera, organizado por el diario 'Las Provincias' en el Oceanogràfic de València, donde ha llamado a "no permitir que la contaminación de la polarización --política-- llegue al lago".

En este sentido, Catalá ha reivindicado que durante su mandato --del que estos días se cumplen tres años-- se ha "avanzado mucho" y se han conseguido "hitos históricos que no se habían dado nunca", como el "gran pacto político" de los alcaldes ribereños "de distinto símbolo político" o el pacto por el agua de la Generalitat y los regantes para garantizar los caudales del lago.

También el "gran consenso social" del pacto de la sociedad civil para la defensa de l'Albufera o el nombramiento del director del parque. Todo ello, ha destacado, en un momento de "polarización y tensión permanente" en el que "todo es división", por lo que "no es fácil remar a favor". Además, se ha mostrado "muy satisfecha", pero ha reconocido que la situación del lago es "preocupante" y se ha mostrado "consciente" de ello.

Así, ha valorado que en estos últimos años se han conseguido "avances y pasos que nunca se habían dado", aunque ha apuntado que todavía "queda pendiente" para el "futuro posible dragado" del lago el "consenso técnico sobre cómo realizarlo", pero también un "consenso político de alto nivel para aportar la cantidad de agua que necesita el lago". "Pero podemos hacerlo", ha resaltado.

La alcaldesa de València ha asegurado al respecto que hay "momentos o días en los que uno siente esperanza" de poderlo conseguir, y ha valorado que sobre l'Albufera "es algo fácil". Sin embargo, para ello ha considerado "importante" que el Gobierno de España apoye "sin fisuras" la candidatura de reserva de la biosfera.

CONFÍA EN QUE MORANT "SERÁ SENSIBLE"

En este punto, ha aprovechado que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, participará en este mismo foro para pedirle "ese respaldo" y ha confiado en que la titular del Ejecutivo central "será sensible a esta posición", algo de lo que se ha mostrado "convencida".

María José Catalá ha avisado de que existe "una gran oportunidad por delante" para convertir a l'Albufera en "referente internacional" del desarrollo sostenible y la cooperación institucional en el camino para "transformar el futuro" de la ciudad, para lo que ha apostado por la colaboración público-privada y ha apelado a los "retos compartidos".

En este contexto, ha reivindicado la "capacidad para generar identidad" con el propósito de "no ser ciudades franquicia". "Si algo nos hace únicos es l'Albufera, por lo que tenemos una responsabilidad de preservar nuestra identidad", ha apostillado, al tiempo que ha asegurado que se suma "a ese 'lobby' de presión".

Paralelamente, la alcaldesa de València ha reivindicado que la capital valenciana no crece "de espaldas a la naturaleza" y que es "una ciudad mediterránea y moderna" que cuenta con "límites naturales" como l'Horta, el Jardín del Turia, el mar Mediterráneo y l'Alburera que "permiten que no crezcamos en exceso y que sigamos siendo cómoda y vivible".

Sobre el lago, ha insistido en la responsabilidad del legado para dejarlo "a quienes vendrán después" en "mejores condiciones", aunque ha avisado de que su futuro "no dependerá de esfuerzos aislados".