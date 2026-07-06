Catalá pide un informe jurídico sobre la entrada de Badenas en la sede del Sindicat d'Estudiants

VALÈNCIA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado este lunes que ha pedido un informe jurídico sobre la entrada del concejal de Vox en ayuntamiento de la ciudad Juanma Badenas en el local de propiedad municipal que tiene en cesión el Sindicat d'Estudiants para "analizar absolutamente todo lo que ha pasado" y conocer qué motivó el acceso del edil a esas dependencias.

Catalá, que ha realizado estas declaraciones preguntada por este asunto durante su visita al nuevo polideportivo del Parque Central, ha señalado respecto a la entrada de Badenas a esa sede que ella, "a priori", no hubiera hecho algo así.

El Sindicat d'Estudiants dio a conocer el pasado sábado, a través de un comunicado, que Juanma Badenas había "irrumpido ilegalmente" en el local de la asociación estudiantil. Así, detalló que cuando el pasado viernes por la tarde algunos de sus miembros se encontraron al llegar a él "la cerradura rota" y apuntó que tras visualizar las cámaras de seguridad comprobaron que "el concejal de Vox, acompañado de otras dos personas", había "irrumpido ilegalmente" en sus dependencias y que se habían registrado las instalaciones, grabando en video y permaneciendo un tiempo allí.

La primera edil ha precisado que este ha sido un asunto que se ha conocido este fin de semana y ha explicado que lo que se ha hecho desde el equipo de gobierno que preside y que forman PP y Vox ha sido, "a primera hora de esta mañana" de lunes y "con todos los técnicos de la casa" y "secretarios, es solicitar el correspondiente informe jurídico para analizar" lo ocurrido.

"Quiero analizar absolutamente todo lo que ha pasado allí", ha asegurado la responsable municipal. De este modo, ha mostrado su voluntad de conocer cuestiones como "los antecedentes" y "la situación de cesión del centro", así como las causas de la entrada de Juanma Badenas en ese espacio con el fin determinar las actuaciones o decisiones que se llevarán a cabo.

"Lo que vamos a hacer es tener un informe sobre cuáles son los antecedentes" y sobre "qué es lo que ha sucedido para poder hacer una evaluación correcta" de lo ocurrido y "de posibles o no responsabilidades".

Preguntada por si además de pedir ese informe jurídico habrá alguna otra actuación desde su equipo de gobierno o desde el propio Ayuntamiento, María José Catalá (PP) ha respondido que "eso también entra en el informe jurídico" y ha remarcado: "todo lo vamos a analizar".

"Yo he sometido a evaluación jurídica absolutamente todo, no solo los antecedentes del centro", ha subrayado la alcaldesa, que ha repetido que su intención es saber "si estaba en vigor la cesión" del local, "cuál era el uso del inmueble" y, "por supuesto, el objeto principal: analizar por qué se entró, en qué condiciones y qué motivaba ese acceso".

"Absolutamente todo. Ese es el motivo principal del informe jurídico", ha resaltado la primera edil, que ha afirmado que necesita "tener unos antecedentes para hacer una evaluación correcta".

"YO NO LO HUBIERA HECHO"

Preguntada por si le parece correcto lo hecho por Badenas, Catalá ha manifestado que necesita "tener ese informe", la vez que ha apuntado que ella no hubiera hecho algo así. "A priori, yo no lo hubiera hecho. Ya saben ustedes cómo soy yo", ha dicho, para repetir que necesita "tener una evaluación de todos los antecedentes, de todo lo que ha motivado esto para poder, como alcaldesa, tomar una posición y decir exactamente qué vamos a hacer".

Preguntada por la llave del local, la alcaldesa ha comentado que se trata de "una propiedad municipal" y que el Ayuntamiento "tiene una llave" de "todas las propiedades municipales" porque "es el propietario". No obstante, ha matizado que, "a partir de ahí, hay que ver la situación de la cesión y qué motivó la entrada".

"Hay que analizar qué motivó la entrada y depurar responsabilidades en ese sentido", ha apostillado Catalá. Preguntada, en este punto, por si va a exigir a Badenas alguna explicación, la primera edil ha señalado que este fin de semana se le pidió es "que argumentara un poco lo que había motivado el acceso" y ha dicho que eso "también se incorporará a la evaluación por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento".

Preguntada, "como especialista en Derecho", por las consecuencias de la acción llevada a cabo por el representante de Vox, la alcaldesa ha recordado que Juanma Badenas también es especialista en esa materia al ser "catedrático de Derecho Civil" y ha considerado que este asunto "es un tema mucho más de ámbito administrativo patrimonial" que "hay que analizar bien".

"NO QUIERO AVENTURARME"

"No quiero aventurarme", ha remarcado la responsable municipal, que ha apuntado que espera durante esta semana poder decir algo más a partir del informe jurídico encargado. "Quiero saber exactamente qué ha motivado el acceso, en qué situación estaba el inmueble, la cesión, efectivamente todo, la instalación de las cámaras, todo. Quiero analizar absolutamente todo lo que ha pasado allí. Yo nunca rehúyo", ha apostillado.

Con todo, María José Catalá ha indicado que "para tomar decisiones, a veces, uno tiene que tener toda la información" y ha reiterado que espera tener esta semana.