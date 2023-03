Catalá pide a Ribó que investigue por qué un funcionario accede a instalaciones municipales de Comercio por la noche

VALÈNCIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha exigido al alcalde, Joan Ribó, que abra una investigación interna después de conocer que un funcionario de la Concejalía de Comercio ha accedido por las noches, fuera de horario laboral, a hacer fotocopias en una instalación municipal dependiente de esta área en la plaza del Mercado Central.

Así se ha pronunciado Catalá a preguntas de los medios sobre una información, con imágenes, de La 8 Mediterráneo, y ha considerado que es "una de las cuestiones más graves" que ha visto recientemente en la administración local. "Me parece tremendamente preocupante y hay que tomar medidas y depurar responsabilidades", ha indicado.

Catalá ha anunciado que ha remitido una nota interior a Ribó exigiéndole que "abra una investigación interna para ver por qué hay un funcionario por la noche haciendo fotocopias, y que convoque a la Junta de Portavoces para dar las explicaciones oportunas".

"No quiero pensar que a puertas de las elecciones se está haciendo algo que no se debe. Por tanto, como no lo quiero pensar, lo más importante es que Ribó dé las explicaciones oportunas y que nos diga por qué hay un funcionario fuera de horario laboral haciendo fotocopias, qué documentación ha fotocopiado y por qué se está accediendo por las noches a una instalación municipal. Y espero de verdad que la respuesta sea positiva por parte del alcalde y que no tenga inconveniente en dar explicaciones a los portavoces" ha afirmado.