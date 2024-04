Catalá pide al Valencia CF cumplir los compromisos vinculados al Nou Mestalla del convenio de 2005 y 2007

La alcaldesa, que defiende así un estadio de 70.000 espectadores, reclama también "un cronograma de inicio y de final de las obras"

VALÈNCIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha pedido este jueves al Valencia CF que cumpla los compromisos vinculados a la construcción del Nou Mestalla recogidos en los convenio de los años 2005 y 2007. Catalá, que se ha mostrado de este modo a favor de un estadio con capacidad para 70.000 espectadores, ha reclamado también al club de fútbol "un cronograma de inicio de final de las obras".

Catalá se ha pronunciado de este modo antes de visitar el Centro Arqueológico de l'Almoina, preguntada por si considera que el último proyecto presentado por la entidad deportiva para el futuro campo reúne las condiciones mínimas de calidad para lograr que sea "cinco estrellas".

La responsable municipal ha respondido que lo que puede decir al respecto es que "en este momento" lo que hay en el Ayuntamiento de València "es una licencia de obras" en trámite en la que "no se incorpora al detalle ese proyecto". Por ello, ha considerado "difícil" pronunciarse sobre él, al tiempo que ha indicado que hacerlo corresponde es más una cuestión que corresponde a los profesionales dado que "tiene un componente técnico y de valoración" que es "complejo".

Asimismo, la primera edil ha agregado que el Valencia CF "tendrá que presentar oficialmente en algún momento todo ese proyecto para que pueda ser valorado". "Ahora mismo el Ayuntamiento lo que tiene es una licencia de obras", ha insistido, a la vez que ha remarcado que en ella "simplemente hay una memoria económica muy reducida, básicamente un folio".

María José Catalá ha asegurado que cuando se presente el proyecto, "se tendrá que hacer esa valoración" y podrá pronunciarse "sobre esa circunstancia".

Sobre la licencia ha añadido que el consistorio sigue "el procedimiento que seguiría" con "cualquier expediente administrativo". No obstante, ha adelantado que se le van a solicitar a la entidad deportiva "que acredite dos cosas".

"Primero, el cumplimiento de los compromisos que se establecieron en el convenio del año 2005 y en el año 2007 vinculados con la construcción del nuevo Mestalla. Y, en segundo lugar, un cronograma de inicio y de finalización de las obras que tiene previsto", ha concretado la alcaldesa. "Es algo que no tenemos y que el Ayuntamiento va a requerir al Valencia para que acredite esas circunstancias".

TENER "TODAS LAS GARANTÍAS"

Catalá ha subrayado que ella pretende, "desde el principio", que la administración municipal "tenga todas las garantías, todas, absolutamente todas" de que "el club va a cumplir con la ciudad y con la afición" antes de "emitir cualquier tipo de autorización, licencia, permiso o cualquier tipo de pronunciamiento". "Esa es mi hoja de ruta", ha afirmado.

Sobre la licencia también, preguntada por su caducidad y por si el consistorio incurriría en alguna ilegalidad si se pasa del plazo de concesión, la responsable municipal ha contestado que "es difícil que el Ayuntamiento cumpla una ilegalidad" sobre "una solicitud que se hizo en enero de este año".

"Por tanto, la caducidad no procede de enero aquí. No ha pasado tanto tiempo, en primer lugar. Y en segundo lugar, el Ayuntamiento lo que está es a la espera de los dos informes que quedan, uno de Movilidad y otro, si no me equivoco, de Emergencias de la Generalitat, y siguiendo todos los pasos oportunos", ha declarado.

La alcaldesa ha considerado que "la posición política" que ha adoptado es "la más garantista y, sobre todo, la más seria y rigurosa con lo que necesita la ciudad y la afición", al tiempo que ha detallado que se trata de "exigir acreditación, documentos, compromisos y, sobre todo, tener las garantías suficientes de que todos estos pasos se van cumpliendo".

Asimismo, sobre la auditoría que anunció el consistorio, la primera edil ha precisado que el acuerdo adoptado al respecto indica que es "sobre el proyecto del nuevo Mestalla", algo que "ahora mismo oficialmente no tenemos" --ha añadido que esa auditoría "no requeriría acceder al estadio para nada, de ninguna forma--. "Tenemos una solicitud de licencia de obras que tiene un folio, un folio que simplemente es una valoración económica", ha reiterado.

Además, María José Catalá ha añadido respecto a la auditoría que "cuando se presente un proyecto lo suficientemente completo como para que un externo haga una auditoría seria, se hará" como se acordó a través de una moción, ha dicho.

REUNIÓN CON LOS PORTAVOCES

En cuanto a las fichas urbanísticas vinculadas al Nou Mestalla que debe aprobar el Ayuntamiento, su máxima responsable ha comentado que imagina que en la reunión de la Junta de Portavoces que habrá este viernes en el consistorio "ya se establecerá fecha", con vistas a "las próximas semanas para una reunión, para que cada uno respire" al respecto. "No voy a dejar de tener la voluntad firme de asumir compromisos conjuntamente con la corporación", ha dicho.