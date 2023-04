Catalá plasma en su eslogan para el 28M sus "ganas" de "cambio" para una València "cuidada, protegida y líder"

Avanza que en su lista, que cerrará González Pons, pesará la "formación" para representar "un equipo de gobierno" y no político

VALÈNCIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Alcaldía de València, María José Catalá, plasmará en el eslogan de su campaña electoral para el 28M sus "ganas" de "cambio" en la ciudad. "Tras estos años recorriendo las calles de València, hablando con los vecinos, lo que me han transmitido es que tienen ganas de cambio, de que las cosas se hagan mejor, con más diálogo, sensibilidad y respeto a los valencianos", ha apuntado.

"Ganas es la palabra que me acompañará", ha anunciado Catalá, que ha indicado que "sin ganas, con desidia, es difícil liderar la tercera capital" de España y ha asegurado que cuenta con un "equipo y proyecto claro" para "trabajar intensamente por València, por los valencianos y para transformar la ciudad y liderarla".

La también portavoz del PP en el Ayuntamiento y presidenta de la formación en la ciudad se ha pronunciado así durante la presentación de su eslogan para los próximos comicios, '¡Ganas!', y las líneas estratégicas de su campaña electoral.

"Tengo ganas de cuidar València, de una ciudad cuidada, limpia, en la que los jardines y zonas verdes estén realmente atendidos" y donde haya "verdaderas alternativas de movilidad, sin caprichos", y trabajando con "un plan integral, no a golpes". Ha apostado por un "proyecto integral de movilidad", "sostenible y segura", en el que "todas las acciones tengan sentido" y creen "una ciudad más amable para el peatón".

María José Catalá ha defendido medidas hechas con la "evaluación de policías y bomberos y profesionales que hagan auditorías de seguridad", así como un transporte público "de calidad" y "eficiente".

"Vamos a priorizar lo que sea mejor para la ciudad y para los valencianos, sin ideologías ni sectarismos", ha manifestado, además de defender el "desarrollo integral de la L-10 por la calle Alicante, el Mercado Central y un ramal de tranvía por Hermanos Maristas", para "unir la zona norte y sur". En cuanto a las peatonalizaciones, ha dicho que no está en contra de ellas pero si "del feismo" y ha dicho que repensaría el diseño de la de San Agustín y el entorno del Mercado Central.

Además, ha expuesto que no le gusta el proyecto previsto para Pérez Galdós y ha avanzado que si fuera alcaldesa tomaría la idea ganadora para la plaza del Ayuntamiento como "punto de partida", para hablar con los autores y "dar una nueva pensada". También rediseñaría la calle Colón para que sea "más viable y segura" y actuaría sobre los carriles bici "inseguros"

Igualmente, ha apostado por contar con "parques infantiles más cuidados", con más centros de atención para los mayores en los barrios y con oportunidades para que los jóvenes "puedan emanciparse". Ha reiterado que la vivienda será "una eje fundamental" de su campaña y ha insistido en impulsar un millar de viviendas de promoción pública.

La candidata del PP ha mostrado también sus ganas "de una València protegida", con mayor ratio de policía por habitante, con una mayor plantilla y con unidades como la policía de barrio". Al hablar de protección, ha abogado también por "proteger la identidad, las tradiciones y las fiestas" de València.

Sus "ganas" las ha hecho también extensivas a "una buena gestión" y ha insistido en su propuesta de "bajar impuestos". En este punto ha hablado de revisar las ordenanzas fiscales municipales y lograr una reducción de impuestos de 67 millones de euros, al tiempo que ha instado a "ganar en competitividad fiscal" y "seguridad jurídica" para "no perder oportunidades" y "atraer inversión y talento".

La responsable 'popular' ha mostrado también su voluntad de impulsar "un plan de choque para reducir el colapso de licencias", de obra y de actividad y contribuir a "desatascar la burocracia administrativa" también en servicios como el "padrón". Además, ha apostado por "un turismo de calidad", con "planes estratégicos y un diseño claro" que logre una ciudad "líder" que sea "polo de atracción" y de "emprendimiento clave".

"NO SON ANUNCIOS, SON COMPROMISOS"

Catalá ha reiterado su idea de prolongar la Alameda hasta el mar, con el soterramiento de las vías de Serrería y "desbloqueando el PAI del Grao". "Seguimos haciendo anuncios que no son anuncios, son compromisos", ha subrayado. "Esto no son maquetas --ha censurado que el equipo de gobierno actual de Compromís y PSPV presente "maquetas y PowerPoints tras estar ocho años gobernando"--. Son compromisos con la ciudadanía, que se merece un respeto", ha dicho.

"Son ganas pensadas, vividas, reflexionadas y positivas de hacer una campaña limpia y ofrecer alternativas y compromisos para transformar València y llevarla a la máxima división. La ciudad necesita ganas y estas solo pueden venir de la mano del PP", ha agregado.

"DILATADA TRAYECTORIA PROFESIONAL"

Preguntada por la composición de la lista electoral que encabeza, únicamente ha adelantado que la cerrará Esteban González Pons. Del resto de incorporaciones, María José Catalá ha dicho que su voluntad es "aportar un equipo de gobierno, no un equipo político".

"Quiero gestión. Las incorporaciones serán personas con mucha formación en la materia que vayan a desarrollar. Si a los políticos que se dejan su actividad privada para gestionar mejor los recursos, no a los amiguismos. Todas tendrán una dilatada trayectoria profesional o un currículum que va a acreditar su incorporación", ha expuesto.

Asimismo, preguntada por si los actuales concejales del PP en el Ayuntamiento estarán en esa lista, la candidata 'popular' ha respondido: "Se puede decir que todos los concejales estarán. Han trabajado muy bien y seguro que su trabajo está reflejado en el puesto de la lista que ocupen", ha afirmado.

"MAYORÍA SUFICIENTE PARA GOBERNAR"

Respecto a posibles pactos tras el 28M para alcanzar la Alcaldía, ha señalado que no trabaja "en esa aritmética" y sí "en tener mayoría suficiente para gobernar y tener un gobierno eficiente", a la vez que ha considerado que "las coaliciones ralentizan e imposibilitan el buen servicio a los ciudadanos".

"Mi objetivo es no necesitar coaliciones o pactos. Yo trabajo para eso, no en la aritmética de coaliciones y pactos y sí en tener una amplia mayoría", ha agregado. No obstante, preguntada por si estaría dispuesta a negociar si lidera un gobierno sin tener esa mayoría y siendo la lista más votada, ha apuntado que no tendría "problema" en "dialogar con otras formaciones políticas" sobre cuestiones concretas.