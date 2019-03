Català (PP) replica a Fuset: "El gobierno municipal no debe juzgar ni prejuzgar, no debe hacer demagogia"

Publicado 13/03/2019 18:54:00 CET

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Alcaldía de València, María José Català, ha mostrado su respaldo "a las comisiones y agrupaciones falleras" después de que el concejal de Cultura Cultura Festiva en el Ayuntamiento de València y presidente de Junta Central Fallera (JCF), Pere Fuset, haya cargado contra la Federación de Fallas de Especial por elegir un jurado compuesto únicamente por hombres, algo que ha calificado de "inasumible".

"El gobierno municipal no debe juzgar ni prejuzgar, ni intervenir ni politizar, no debe hacer demagogia y mucho menos afear, en plena semana fallera, una situación que tiene explicación y procedimiento. #AsíNo", ha escrito la 'popular' en su cuenta de Twitter compartiendo también el comunicado que ha emitido la federación tras las afirmaciones de Fuset resaltando que "este año y todos tiene máximo respeto por la mujer" y pidiendo al edil que rectifique.

Fuset ha criticado la elección del jurado, ya que "no puede ser que una fiesta donde las mujeres son el 60 por ciento, un jurado tan importante como las Fallas de Especial, el elemento central de la fiesta, tenga nueve hombres, nueve de nueve".

"Los 'machotes' amos y señores de la fiesta pueden insultarme todo lo que quieran en sus tertulias y redes sociales, por no callar, y una vez más mirarán el dedo y no la luna, pero a mí esa decisión me provoca una profunda tristeza y me ratifica en la necesidad de hacer una reflexión en voz alta sobre cómo podemos hacerlo mejor", ha aseverado el concejal en su cuenta de Facebook.