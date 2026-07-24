Catalá rechaza "limitar" el censo fallero: "El debate sobre el tercer día de Ofrenda ha venido para quedarse"

Archivo - Ofrenda de las Falleras a la Virgen de los Desamparados. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa del Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha rechazado "limitar" el censo fallero ante la polémica sobre la prolongación de la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados a una tercera jornada en lugar de las dos actuales día más. "El debate sobre el tercer día de la celebración ha venido para quedarse", ha declarado la primera edil a los medios.

"Yo no voy a tomar esa decisión y no la comparto. Cuando uno es fallero, lo que quiere es salir en la Ofrenda", ha manifestado al alcaldesa durante una visita a las obras de las avenidas Pérez Galdós-Giorgeta a preguntas de los periodistas sobre esta cuestión. Por lo tanto, Catalá considera que "hay que trabajarlo y valorarlo de muchas maneras".

Para la primera edil, que "el censo fallero esté creciendo vertiginosamente es una suerte", ya que "implica que mucha gente joven está dinamizando las Fallas que, desde luego, están viviendo un momento dorado y una etapa muy bonita", ha confesado.

Cuestionada por si la resolución puede recaer en el gobierno municipal, la alcaldesa ha afirmado que ve "interesante dejar la decisión en manos de los presidentes". Además, ha añadido que "en realidad, no va a hacer falta": "Creo que va a llegar solo por la propia experiencia de los falleros y porque la Ofrenda se va a alargar", ha compartido.

El pasado martes, la Asamblea de presidentes de falla rechazó, al no lograr la mayoría suficiente, la propuesta presentada por la Junta Central Fallera (JCF) para que la Ofrenda a la Mare de Déu pasara a desarrollarse durante tres jornadas.

COMPROMÍS ACUSA DE FALTA DE TRANSPARENCIA

Por su parte, el concejal del grupo municipal de Compromís Pere Fuset ha acusado al concejal y presidente de la JCF, Santiago Ballester, de no haber sido "transparente ni sincero" en esta cuestión.

En concreto, el representante de Compromís esgrime una respuesta de Ballester a una pregunta realizada por al coalición en la que el concejal 'popular' cita las opciones que asegura haber valorado --una tercera vía de acceso, una sesión la mañana del día 18, alargar un día más las Fallas y un tercer día de Ofrenda--, pero afirma que la conclusión favorable a la última opción se adoptó "según las manifestaciones verbales de todos ellos".

Para Fuset, "unas manifestaciones verbales no son un estudio técnico completo como necesita un tema complejo que afecta las Fallas y el conjunto de la ciudad" y lamenta que Ballester no haya sido "transparente ni sincero".

Fuset insta a "estudiar los pros y los contras de todas las opciones y pensar cómo afectan la movilidad, la seguridad, el comercio, la convivencia y la propia organización de las Fallas". "Exactamente, lo que han hecho algunas comisiones afectadas o el que Compromís le propuso en marzo con el voto en contra del PP y VOX", ha apostillado.