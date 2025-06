Catalá reitera que prioriza la ciudad "por encima de todo": "Mi proyecto político para siempre es València"

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València y presidenta del PP de València ciudad, María José Catalá, ha sostenido que prioriza la ciudad "por encima de todo". "Mi única ambición política, mi máxima política, mi proyecto político para siempre, porque tengo muchas cosas que hacer, es la ciudad de València", ha recalcado.

Así se ha manifestado este martes por la tarde la primera edil, durante su intervención en un acto titulado 'Ganas de Más', de balance de gestión de dos años de gobierno municipal.

La alcaldesa ha sostenido que el PP "prioriza la ciudad de València por encima de todo", algo que ha asegurado que también hace ella misma. En este sentido, ha recordado que ha sido alcaldesa de las ciudades de su madre y su padre --por Torrent y València--.

"La ciudad de mi madre me enseñó a ser alcaldesa, la ciudad de mi padre me ha enseñado a ser madre. Ambas cosas eran necesarias para que yo llegara al punto en el que he llegado a creer firmemente que mi única ambición política, mi máxima política, mi proyecto político para siempre, porque tengo muchas cosas que hacer, es la ciudad de València", ha enfatizado Catalá.

Además, la primera edil ha invitado a todas las personas que votaron a otras formaciones políticas, porque "pensaron que era una alternativa, porque se ilusionaron", y a todos aquellos que en algún momento han votado a otro partido a votar por el PP, que ha definido como "la casa de todos".

Por otra parte, ha instado al PSOE a defender la igualdad "de verdad, y no mirando cómo tus compañeros de partido hacen lo contrario", en relación a los audios grabados por Koldo García, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, y que han sido analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Al respecto, ha afirmado que "solo queda el Partido Popular para defender los intereses de las mujeres". "Somos el único partido de verdad construido con una base de mujeres, con liderazgos clarísimos, con una forma de entender la vida de honestidad y de coherencia", ha recalcado, al tiempo que ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones.