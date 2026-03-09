Catalá valora que Renfe limite trenes para no coincidir con la 'máscletà' pero critica que los deje en Albal

La alcaldesa de València, María José Catalá, junto al activista por los derechos de las personas con ELA Jordi Sabaté visitando el montaje de la novena 'mascletà' de las Fallas 2026. - ROBER SOLSONA-EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha valorado este lunes la decisión de Renfe de reorganizar la llegada de los trenes de Cercanías a la Estación del Norte entre las 13.00 y las 15.00 horas desde el 13 al 19 de marzo para no coincidir con la 'mascletà' y evitar así aglomeraciones en los entornos de la Estación el Norte y de la Plaza del Ayuntamiento, pero ha criticado que los convoyes se dejen en la localidad de Albal (Valencia).

La modificación de Renfe, adoptada después de que Catalá pidiera hace unas semanas que se limitara en ese tramo horario la llegada de trenes al centro de la capital valenciana para no aumentar el volumen de gente en los citados entornos, contempla también que otros trenes paren en València Sant Isidre y otros en Valencia Cabanyal y Font de Sant Lluís.

La primera edil ha señalado que le "sorprende" que Renfe no haya habilitado "otro tipo de desplazamiento" hasta otros puntos de la ciudad, como "autobuses" que se podrían haber coordinado "con absoluta normalidad".

María José Catalá se ha pronunciado de este modo tras visita junto al activista por los derechos de las personas con ELA Jordi Sabaté el montaje de la 'mascletà', preguntada por la medida de Renfe y por si para evitar grandes aglomeraciones en los días grandes de las Fallas y coincidiendo con la 'mascletà' el Ayuntamiento se plantea limitar el aforo de la plaza del Ayuntamiento o considera que con las vías de evacuación actuales y el protocolo establecido es suficiente.

"Actualmente las medidas y el protocolo de evacuación son suficientes para el número de personas que suelen asistir", ha asegurado la responsable municipal, que ha resaltado que esta es una cuestión que "se estudia todos los años". "Se suele hacer un balance al acabar las Fallas sobre los inconvenientes que hemos tenido", ha afirmado.

Así, Catalá ha recordado que "el pasado año se habló de las aglomeraciones" que se habían producido "en torno a la Estación del Norte" y ha señalado que por eso desde el consistorio se transmitió a Renfe "la necesidad de que los días más intensos" de las fiestas falleras, "en las horas centrales de la 'mascletà', se intentara redistribuir a los pasajeros de otra manera" para evitar más gente en ese entorno.

Tras ello, la alcaldesa ha aludido a la decisión de la compañía ferroviaria de reorganizar la llegada de los trenes al centro de València esos días entre las 13.00 y las 15.00 horas y aunque ha valorado la medida ha lamentado que acaben el trayecto lejos".

"Sinceramente, esperaba que no los dejaran en Albal, sino que de allí a València pudieran acercarse las personas con autobuses puestos por Renfe", ha remarcado María José Catalá.

"Me sorprende que las personas que quieren venir a València tengan que quedarse en Albal y que Renfe no haya habilitado otro tipo de desplazamiento hasta la ciudad como hubieran podido ser autobuses que hubiéramos podido coordinar en puntos" de la capital valenciana "con absoluta normalidad", ha añadido.

La primera edil ha manifestado que "es evidente" que "en el momento central" de la 'mascletà' la llegada de trenes y personas "de 13.00 a 15.00 horas era compleja" y ha insistido en que "el año pasado hubo aglomeraciones que fueron peligrosas", pero ha subrayado que eso "no quita que se puedan poner autobuses en Albal" y que desde ahí la gente pueda "ya desplazarse y entrar a la ciudad" por medio de "una zona conectada con transporte público".

PROTOCOLO "ADECUADO"

Catalá se ha referido de nuevo al protocolo establecido para el desarrollo de la 'mascletà' y ha considerado que, "en cualquier caso", es "adecuado".

No obstante, ha asegurado que "cuando acaben las Fallas" se hará "la valoración adecuada", teniendo en cuenta que "la seguridad" es para los responsables municipales "fundamental".

Con todo, la alcaldesa ha afirmado que se tiene "una gran coordinación con Renfe, con los efectivos policiales" y "con los bomberos". "Intentamos al máximo proteger a todas las personas que vienen a ver este espectáculo único", ha agregado respecto a las 'mascletaes'.