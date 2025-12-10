'Catarroja batega', un nuevo ciclo para revitalizar la vida cultural con La Maria y Miquel Casany

Cartel Catarroja Batega. - AYUNTAMIENTO DE CATARROJA

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Catarroja impulsa 'Catarroja Batega', un nuevo ciclo de conciertos que nace con el objetivo de "revitalizar la vida cultural del municipio, apoyar al sector musical y volver a hacer del espacio público un lugar de encuentro, celebración y convivencia".

Con estas iniciativa, la Plaça del Mercat se convertirá en un auditorio al aire libre con tres jornadas de conciertos, todas a partir de 10.30 horas.

La primera cita será el 13 de diciembre, con las actuaciones de Miquel Casany The Prototype, La Maria y Primavera Valenciana. El 10 de enero actuarán Takiri Dansa, Alejandro y María Laura y La Golfería, mientras que el 24 de enero cerrarán el ciclo Lluïsa Penella, Tesa y Reversion.

Además de la programación musical, 'Catarroja Batega' también incluirá ludoteca y talleres para los más pequeños, consolidándose como una propuesta cultural abierta, familiar y pensada para todos los públicos.

El proyecto cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura, un apoyo institucional que refuerza esta nueva iniciativa cultural y permite seguir apostando por una programación de calidad, arraigada en el territorio y accesible para toda la ciudadanía.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Catarroja, Dolors Gimeno, ha destacado que "Catarroja Batega es una apuesta decidida por la música en directo, por el talento local y por devolver la cultura a nuestras calles después de un año muy duro. La cultura también es reconstrucción".

"Queremos que la plaza del Mercat vuelva a latir con voces, instrumentos y público, y que la gente sienta que Catarroja está viva, creadora y con ganas de mirar hacia adelante", ha añadido la edil.

El Ayuntamiento subraya que la iniciativa nace con la voluntad de "consolidar una programación estable que sitúe la música y la cultura en el centro de la vida del municipio, impulsando el talento local y ofreciendo a la ciudadanía una propuesta cultural de calidad, cercana y compartida".