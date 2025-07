La Cátedra Incibe-UPV estima entre 75 y 100 millones el coste anual de ciberataques en sector agroalimentario valenciano

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una jornada de la Cátedra de Ciberseguridad INCIBE-UPV ha estimado en un rango de 75 a 100 millones de euros anuales el coste de los ciberincidentes en la industria agroalimentaria de la Comunitat Valenciana.

Así lo han indicado en la 'I Jornada sobre Ciberseguridad en la Industria Agroalimentaria', organizada por la Cátedra de Ciberseguridad INCIBE-UPV --fruto del convenio entre el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, y la Universitat Politècnica de València--, en colaboración con la Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (FEDACOVA), según ha indicado la organización en un comunicado.

En el encuentro, diferentes expertos en tecnología de industrias agroalimentarias valencianas han coincidido en resaltar que este coste anual no solo refleja los daños directos de los ciberataques, sino también las consecuencias colaterales de una digitalización que "avanza más rápido que las medidas de protección implantadas".

Los expertos han destacado que los ataques mayoritarios que generan estas pérdidas son ransomware, que paralizan líneas de producción enteras durante días, malware y phishing; suplantación de identidad (BEC) en pagos a proveedores o clientes internacionales; sabotajes digitales que alteran sistemas de control de temperatura o trazabilidad; fugas de información confidencial, como datos de exportación, fórmulas de producto o registros de clientes; y colapso de sistemas logísticos y ERP que afectan a las cadenas de distribución y entregas clave.

Estos ciberincidentes se traducen en paralización de operaciones con impactos económicos en la exportación e incumplimiento de contratos, pérdidas de clientes internacionales, por falta de confianza, daño reputacional de las compañías, que pueden afectar a toda su cadena de valor; y sanciones legales, por filtración de datos personales que pueden ascender desde 3.000 hasta 20.000 euros.

"SECTOR CRÍTICO"

El sector agroalimentario de la Comunitat Valenciana, con más de 8.000 millones de euros anuales de facturación y más de 2.000 empresas es un "sector crítico", reconocido como tal por la normativa en materia de ciberseguridad NIS2, que entró en vigor el 17 de octubre de 2024, y que debe cumplir con obligaciones de notificación y medidas de seguridad establecidas por la directiva.

Los expertos de esta jornada han apuntado que, al estar el sector compuesto mayoritariamente por pymes, "la mayoría piensa que son pocos empleados, que no les van a atacar, que las pérdidas las cubrirá el seguro o que no tienen nada importante que quieran los ciberatacantes". Sin embargo, el 70% de los ciberataques a nivel mundial afecta a pymes, tiene un coste medio de 35.000 euros y 6 de cada 10 de ellas cesa su actividad en los 6 meses siguientes a un ciberincidente, según los datos de la consultora Forrester.

Por ello, en este encuentro se ha explicado cómo las empresas deben pasar de creer que están protegidas a tener la certeza de que sí los están, con certificaciones que inciden en este ámbito. También han destacado la importancia de un plan básico de ciberseguridad para cualquier pyme, con instalación de un antivirus/ EDR, realización de copias de seguridad, activación del doble factor de autenticación, sensibilización a los empleados, evaluación de riesgos, elaboración de un plan de respuesta y la mejora de los controles, que "cuesta menos de 5.000 euros anuales, un coste asumible para cualquier pyme".

"INVERSIÓN A FUTURO"

En la jornada han participado el Business Developer-Digital Trust de SGS, Luis Villanueva, el CTO Corporativo de Familia Martínez, Roberto López, el director global de Servicios de Ciberseguridad de Ayesa, Álvaro Fraile, el director de IT de Vicky Foods, Robert Tro, el director de IT de Jumel Alimentaria, José Llorca, y el director de IT de Agua Mineral San Benedetto, Juan Francisco Cerezo.

Ante estas cifras, el director de la Cátedra de Ciberseguridad INCIBE-UPV, Santiago Escobar, ha enfatizado que "la ciberseguridad ya no es opcional". "No se trata de un gasto, sino de una inversión a futuro para las compañías que va a hacer posible que tengan un camino para su supervivencia y en la que las empresas deben buscar compañeros de viaje especialistas para que los acompañen pero sobre todo es importante que todas las personas de la organización estén formados y concienciados en materia de ciberseguridad", ha recalcado.

Por su parteo, el secretario general de FEDACOVA, Sergio Barona, ha subrayado que el éxito de esta iniciativa "pone de manifiesto la creciente preocupación del sector por anticiparse a los riesgos digitales y proteger sus procesos productivos y su cadena de valor".

Esta jornada es parte de la Cátedra de Ciberseguridad INCIBE-UPV, incluida en el programa de Cátedras de Ciberseguridad en España, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la financiación de los Fondos Next Generation-EU.