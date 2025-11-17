La catedrática Rosana Gutiérrez sustituye a José María Perea al frente del Archivo de la Democracia de la UA

La rectora de la UA, Amparo Navarro, posa con el coordinador saliente, José María Perea, y la entrante, Rosana Gutiérrez - UA

ALICANTE, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante (UA) Rosana Gutiérrez Lloret ha tomado el relevo del periodista José María Perea en la coordinación del consejo asesor del Archivo de la Democracia de la institución académica.

El cambio se ha escenificado este lunes durante la reunión del consejo, celebrada en la Sala de Juntas del edificio de Rectorado y Servicios Generales, en la que también se ha determinado la incorporación de cinco nuevos miembros.

Según ha señalado la rectora de la UA, Amparo Navarro, al inicio de la sesión, "es importante incorporar a personas jóvenes porque la democracia nunca está ganada". Además, ha agradecido a Perea su "tesón" e "incansable dedicación a este proyecto del que ha formado parte desde sus orígenes" y le ha deseado "el merecido descanso en su nueva etapa y la recompensa que brinda la seguridad del trabajo bien hecho".

De este modo, a partir de ahora forman parte del consejo asesor Josep Ochoa Monzó, secretario general de la UA y doctor en Derecho Administrativo; Adrián García Ortiz, vicesecretario General de la UA y doctor en Derecho Constitucional; Heidy Cristina Senante Berendes, profesora del departamento de Humanidades Contemporáneas; María Díaz Senent, profesora en el departamento de Estudios Jurídicos de la UA, y Ana María Vaquer Santamaría, periodista y profesora del departamento de Humanidades Contemporáneas, según ha concretado la institución académica en un comunicado.

El Archivo de la Democracia nació en 2004 con el objetivo de "asegurar la conservación de la memoria documental de la transición política y consolidación de la democracia en Alicante" y, a través de los procesos de catalogación y digitalización, hacerla "accesible" a los especialistas y al público en general.

El proyecto se nutre de fondos documentales escritos, gráficos y sonoros donados por personas o entidades "destacadas" en el mundo de la política, la cultura o la economía alicantinas, "especialmente desde el final del franquismo la actualidad".

El acto anual del Archivo de la Democracia tendrá lugar el próximo 9 de diciembre a las 19.00 horas en la Sala Rafael Altamira de la Sede Ciudad de Alicante, donde se entregarán las distinciones a las personas donantes de fondos documentales.