La catedrática de la UA Carmen Ródenas gana el Premio Literario Nostromo por su novela 'Castillo Montealegre'

La catedrática de Economía Aplicada de la UA Carmen Ródenas Calatayud - UA

ALICANTE, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante (UA) Carmen Ródenas Calatayud ha sido distinguida con el 29 Premio Literario Nostromo 'L'Aventura Marítima' por su novela 'Castillo Montealegre', una obra que recrea un episodio poco conocido ocurrido en el Atlántico sur durante la Segunda Guerra Mundial.

El galardón, dotado con 5.000 euros, fue entregado el pasado jueves en el Museo Marítimo de Barcelona y reconoce "las mejores narraciones relacionadas con el mar y la cultura marítima" desde 1997. Se trata del único premio de estas características que se concede en España y conlleva la publicación de la obra por la Editorial Edhasa.

El jurado ha señalado que la novela construye "una trama de intriga y acción que conduce al lector desde la selva africana hasta el océano Atlántico, escenario de grandes epopeyas", según ha indicado la UA en un comunicado.

La historia se basa en hechos reales ocurridos el 8 de abril de 1943, cuando el submarino alemán U-123 hundió a plena luz del día el Castillo Montealegre, un buque mercante español que regresaba desde la entonces colonia de Guinea cargado de madera.

La autora, nacida en València en 1962, compagina su actividad docente e investigadora en la institución académica con la escritura de ficción. Si bien se trata de una novela histórica, la economista está "muy presente en su obra", de acuerdo con la universidad.

Ródenas ha resaltado que "la economista sale por todas partes, tanto en este libro como en el anterior" y ha señalado que su interés por "determinados acontecimientos históricos" le lleva a analizarlos desde "una perspectiva económica".

Uno de los elementos que la autora remarca de su narrativa es "la combinación de rigor histórico y ficción literaria". En este sentido, Ródenas ha aseverado que se ciñe a "la realidad histórica", al tiempo que mezcla "personajes reales con ficticios que, al final, funcionan por sí solos".

Este es el segundo galardón literario que recibe la profesora de la UA, tras obtener el Premio Ciutat de València 2023 por su novela 'El talento', lo que es un "aliciente" para continuar con su escritura, según la autora, quien ha indicado que tiene "nuevas ideas literarias que le gustaría desarrollar en el futuro".

TRAYECTORIA

Con este reconocimiento, Ródenas consolida "una trayectoria singular que une excelencia académica y creación literaria", lo que refuerza "la proyección cultural de la UA más allá del ámbito estrictamente universitario", ha concluido la institución académica.