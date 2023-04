Catiana, la valenciana que representará a España en el Eurovisión para personas con discapacidad visual

La artista valenciana Catiana - ONCE

VALÈNCIA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La artista valenciana Catiana representará a España en la fase internacional del Concurso Musical Euro-Low Vision, un 'Festival de Eurovisión' para músicos ciegos y con discapacidad visual. La competición tendrá lugar el 12 de mayo, y Catiana interpretará 'No te imaginas', con la que intentará revalidar la victoria de la almeriense Laura Diepstraten en la primera edición del concurso.

El certamen se celebrará el día anterior al Festival de Eurovisión, y se da la circunstancia de que serán dos artistas valencianas quienes representen a España en sendos concursos: la ilicitana Blanca Paloma interpretará su 'Eaea' en Liverpool mientras que Catiana participará en la gala del Euro-Low Vision, que se celebra online.

Nacida en Ferney-Voltaire (Francia) el 12 de enero de 2005, de padre francés y madre española, Claudia Romero Ramírez, de nombre artístico Catiana, tiene 18 años y vive desde niña en Mislata (Valencia). Nació de forma muy prematura, lo que le causó una retinopatía y ceguera.

Con solo cuatro años comenzó a cantar en la coral 'Allegro' de la ONCE y a los cinco años su padre, que es músico y técnico de sonido, se dio cuenta de que su hija tenía 'oído absoluto', una cualidad que hace que quien la posee identifique cualquier nota, acorde o arpegio simplemente con escucharlos. Por ello decidió matricularla en el Conservatorio de Valencia y, desde ese momento, la labor artística de Catiana no ha parado de crecer.

Sobre la composición seleccionada, 'No te imaginas', Catiana asegura que el tema surgió como una forma de poner en evidencia que en ocasiones, tanto en la música como en la vida, hay situaciones de injusticia hacia las personas con discapacidad, a quienes se trata de una forma un tanto paternalista. "La canción habla de que las personas con discapacidad no tenemos más mérito que cualquiera por actuar, escribir una canción o resolver un problema de matemáticas. Que lo que queremos es que nuestro arte sea valorado por lo que es y no por lo que somos nosotros".

En el terreno musical, Catiana se declara ferviente admiradora de Nathy Peluso, cuya influencia se deja notar en el tema seleccionado para el certamen, una composición muy original que combina la fusión de diferentes estilos.

"Quería hacer algo similar a lo que hace ella, alternar rap con canto, esa fusión tan especial. Es un experimento un poquito arriesgado, porque la canción lleva partes en español y otras en francés, y realmente estoy muy contenta de que se haya seleccionado porque no es una canción al uso".

La artista ha contado que, a la hora de componer, primero suele hacer la música, normalmente al piano, y después se encarga de escribir la letra. El tema con el que competirá en la fase final del certamen Euro-Low Vision, 'No te imaginas', se incluirá en el disco que la joven tiene previsto lanzar este año a través de Universal Music France, que será su segundo trabajo discográfico y del que ya ha salido un adelanto, la canción 'Ya no'. En ella, aborda la lacra social de la violencia de género.

Catiana ha explicado que fue a los 15 años cuando decidió que a lo que ella quería dedicarse profesionalmente es a la música, a componer y mandar un mensaje al mundo a través de sus canciones. Su talento y sus dotes artísticas facilitaron que pronto llamara la atención de grandes músicos profesionales, que la ayudan y acompañan en su carrera. Entre ellos figuran Javi Vela, guitarrista de Seguridad Social, Rober Molina, bajista de numerosos intérpretes españoles como David Civera, o Edu Olmedo, batería de Quique González o Señor Mostaza.

La joven se medirá al resto de concursantes en la gran final que tendrá lugar el próximo 12 de mayo en una gala virtual retransmitida a través de Youtube, en la que los espectadores podrán votar por su canción favorita. Ella se muestra muy ilusionada y únicamente pide a los espectadores una cosa: "¡Votad, por favor, votad!".

ESTIMULAR LA CREACIÓN MUSICAL DE LAS PERSONAS CIEGAS

El certamen Euro-Low Vision es una iniciativa de la organización Views International, en colaboración con la Federación Alemana de Ciegos y Deficientes Visuales, para estimular y dar a conocer las creaciones de las personas ciegas o con discapacidad visual grave que se dedican a la música. A través de organizaciones nacionales colaboradoras, se selecciona una canción de cada país participante para concurrir a la final europea, en la que por primera vez este año, además de artistas europeos, pueden concurrir músicos de cualquier país del mundo.

En España, la ONCE convocó la fase nacional de este concurso para elegir a su representante, una convocatoria a la que concurrieron 15 propuestas de los más variados estilos musicales y procedentes de prácticamente toda la geografía nacional y en la que se eligió por unanimidad la canción 'No te imaginas' de Catiana.

Además de en el Euro-Low Vision, en Eurovisión también han participado varios artistas ciegos o con discapacidad visual. De hecho, Serafín Zubiri representó a España en 1992 y 2000 con "Todo esto es la música" y "Colgado de un sueño", con la que consiguió un 14º y un 18º puesto. La última artista ciega que participó en Eurovisión fue Diana Gurtskaya, que representó a Georgia en 2008 con "Peace Will Come".