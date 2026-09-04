Catorce detenidos por presuntamente vender droga en un edificio de viviendas de Torrevieja

Efectos intervenidos por la Guardia Civil en la operación - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a 14 personas --ocho hombres y seis mujeres de entre 25 y 77 años-- al desmantelar una supuesta organización criminal que, al parecer, se dedicaba a vender droga en un edificio de viviendas de Torrevieja (Alicante).

El Área de Investigación del Puesto Principal de esta localidad alicantina inició las pesquisas a raíz de las quejas trasladadas por ciudadanos que alertaban de la existencia de un punto activo de venta y distribución de estupefacientes en un inmueble.

La actividad fue comunicada a la Guardia Civil a través de la colaboración ciudadana, informando de un problema de convivencia por un trasiego constante de supuestos compradores a cualquier hora, fuertes olores y ruidos que saturaban las zonas comunes del edificio.

También se recibieron diferentes denuncias por hurtos, desperfectos y enfrentamientos con consumidores que habían generado un clima de inseguridad en la zona, ha explicado el instituto armado en un comunicado.

Las gestiones desarrolladas permitieron constatar la existencia de un grupo que presuntamente se dedicaba de forma continuada a la venta de droga, con distintos roles repartidos entre sus miembros, y relacionar cuatro domicilios con su actividad, de los que dos funcionaban como puntos de almacenaje y distribución y los otros dos como lugares de venta al menudeo.

REGISTROS

En la fase de explotación de la operación, los agentes practicaron cuatro registros simultáneos en esos domicilios, con el apoyo de las Unidades de Seguridad Ciudadana (Usecic) de Alicante y Torrevieja, del Grupo de Reserva y Seguridad de Valencia y del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, con los guías y perros de drogas y dinero.

En el marco de estas actuaciones, fueron intervenidos 160 gramos de cocaína, 50,5 gramos de base de cocaína y 183 gramos de marihuana, además de 975 euros en efectivo en billetes fraccionados, dos armas cortas de aire comprimido, dos turismos y un vehículo de movilidad personal. En uno de los inmuebles, los agentes localizaron también los útiles que supuestamente usaban para elaborar y preparar la droga antes de distribuirla.

Los 14 detenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja, en funciones de guardia, que acordó su libertad con la imposición de medidas cautelares.