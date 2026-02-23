Cazan al conductor de una moto circulando a 194 km/h en un tramo limitado a 80 en la CV-30

Control de la Guardia Civil de Tráfico de Valencia - OPC

VALÈNCIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil han pillado al conductor de una motocicleta circulando a 194 km/h en un tramo limitado a 80 km/h en la CV-30, a la altura de Valencia.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, el pasado 9 de enero, en el marco de la prevención de la siniestralidad vial de motocicletas, por el Destacamento Valencia B en servicio de vigilancia de la velocidad en la CV-30, a la altura de Valencia, se detectó a una motocicleta circulando a 194 km/h.

Un Equipo de Investigación Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia identificó a su conductor, de 31 años, que ha sido investigado como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo a motor superando la velocidad máxima permitida en 80 km/h.

El Código Penal prevé penas por la comisión de un delito de conducción a una velocidad superior en 80 km/h en vía interurbana, recogido en el artículo 379.1, consistentes en prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a 90 días y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Las diligencias instruidas serán entregadas en el Juzgado de Guardia de Valencia.