El CCCC organiza dos seminarios con las responsables de Educación de El Prado dentro del programa Permea Obert

Programa Permea Obert - GVA

VALÈNCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), en colaboración con el Museo Nacional del Prado, organiza dos seminarios dedicados a las prácticas de educación y mediación cultural en los museos. La actividad forma parte de Permea Obert, el programa público vinculado al Máster Permea, y contará con la participación de las responsables del Área de Educación de la pinacoteca madrileña.

Los días 4 y 5 de noviembre, de 16.00 a 20.00 horas, el Centre del Carme acoge dos sesiones impartidas por la coordinadora general de Educación del Museo del Prado, Ana Moreno Rebordinos, y la jefa del Servicio de Actividades Educativas, Natalia del Río López, quienes compartirán con el público la labor desarrollada por el departamento de Educación del Prado y analizarán los procesos de mediación que acompañan a las exposiciones temporales de la institución.

Permea Obert es un programa de seminarios de corta duración que permite profundizar en algunas de las líneas de trabajo del Máster de Formación Permanente Permea, Programa Experimental en Mediación y Educación a través del Arte, título propio del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y de la Universitat de València, que se imparte en el Centre del Carme.

El programa permite extender las enseñanzas del máster a otras personas interesadas en la mediación cultural y las prácticas artísticas contemporáneas, compartiendo experiencias y proyectos con profesionales de referencia.

Además de este seminario, Permea Obert celebrará otros dos encuentros durante el presente curso. El primero, lleva por título 'Arte y Escuela', tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de enero de 2027 en la Universitat Politècnica de València, con la colaboración de la red Planea. El segundo, titulado 'Comunicación y Participación', contará con la intervención del colectivo AYE Cultura Social y se desarrollará los días 13 y 14 de mayo de 2027.

La programación de Permea Obert se completa con otras propuestas abiertas que amplían las posibilidades de experimentación y aprendizaje. Por un lado, un Hackatón de mediación, coordinado este curso por La Liminal, que plantea un espacio intensivo de trabajo colectivo en el que ensayar herramientas y propuestas de mediación relacionadas con las exposiciones del Centre del Carme.

Por otra parte, incluye las visitas experimentales tutorizadas por los gestores culturales Tono Vizcaíno y Eva Bravo.

Las invitadas al primer seminario de Permea Obert cuentan con amplia experiencia en el área de Educación de instituciones como el Museo Thyssen-Bornemisza, el Centro de Arte Reina Sofía y, actualmente, en el Museo del Prado.

NUEVAS ESTRATEGIAS DE ACCIÓN EDUCATIVA

Ana Moreno Rebordinos dirige desde 2018 la Coordinación General de Educación y Acción Cultural del Museo Nacional del Prado, donde ha incorporado nuevas estrategias de acción educativa.

Anteriormente, fue jefa del Área de Educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, institución en la que también estuvo al frente del Programa Didáctico y trabajó como educadora. Su trayectoria profesional está vinculada a la enseñanza del arte, la educación en museos y la gestión cultural, y ha participado en numerosos encuentros internacionales en instituciones culturales.

Por su parte, Natalia del Río López pertenece al Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos desde 2007. Entre 2007 y 2016, trabajó como coordinadora de educación no formal en el Área de Educación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En mayo de 2024 se incorporó a la Coordinación General de Educación del Museo Nacional del Prado como jefa del Servicio de Actividades Educativas.