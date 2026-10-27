El CCCC programa por Halloween una visita especial a la muestra de Segrelles centrada en el género de terror

Obra de José Segrelles - REMITIDA CCCC

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) ha programado para este miércoles, 28 de octubre, una visita especial a la exposición 'José Segrelles. El pintor fantástico', centrada en el género de terror con motivo de la celebración de Halloween. La actividad estará guiada por el comisario de la muestra, José Enrique Segrelles, sobrino nieto del artista valenciano.

La propuesta forma parte de las iniciativas que buscan acercar las diferentes facetas de la obra del pintor valenciano a través de visitas comentadas, intervenciones digitales o charlas con ilustradores, artistas urbanos y cineastas, así como un concierto a cargo del compositor Josué Vergara.

La exposición, que podrá visitarse hasta enero de 2027, reúne una selección de la producción fantástica del artista y ofrece un recorrido visual por las categorías que han marcado su trayectoria, entre las que destacan el terror, las visiones musicales, las fantasías épicas y la ciencia ficción, destaca el centro cultural en un comunicado.

De este modo, las diferentes actividades programadas buscan profundizar en las diferentes facetas creativas del ilustrador valenciano y a la influencia que su obra continúa ejerciendo en el arte actual para acercar su producción a las nuevas generaciones.

Coincidiendo con la celebración de Halloween, las actividades se iniciarán este miércoles, 28 de octubre, a las 19.30 horas, con una visita especial guiada por el comisario de la exposición, José Enrique Segrelles. La cita profundizará especialmente en el género de terror, que el artista desarrolló en varias de sus obras.

Entre ellas figura 'Torre de cráneos', una ilustración realizada en 1921 para la novela 'Los muertos mandan', de Vicente Blasco Ibáñez. Según el comisario de la muestra, "alrededor de esa torre de cráneos revolotean diferentes calaveras con alas de murciélago, haciendo una alegoría a los querubines de los cuadros religiosos clásicos; las calaveras tienen la mandíbula caída porque están haciendo himnos a la divinidad o al resto de los humanos".

Asimismo, destaca la acuarela 'Los Trípodes', inspirada en la novela 'La guerra de los mundos', de H. G. Wells. Publicada en 1929 en la revista británica 'The Sketch', esta ilustración fue retomada posteriormente por el artista en 1950, en el óleo 'La invasión de los marcianos'.

Otra de las ilustraciones que encaja en el género es 'La envidia' (1925), de su serie 'Los siete pecados capitales', que representa con una cabeza de medusa, haciendo un juego con la obra de Caravaggio.

Además, se abordan obras como la acuarela 'La Pesadilla, el bote de cristal' (1926), que inspiró el personaje de Gollum de la película 'El señor de los anillos', de Peter Jackson.

CRIATURAS EN FORMATO DIGITAL

Coincidiendo con la celebración de Halloween, el artista visual Sergi Palau ha animado algunas de las ilustraciones con las criaturas de Segrelles más destacadas del género de terror.

Estas creaciones pueden visualizarse mediante los códigos QR que contienen los carteles ubicados en la fachada del Centre del Carme y otros puntos de la ciudad. Se trata de un juego que se trasladará a las redes sociales, invitado a la ciudadanía a interactuar con la obra del pintor valenciano.

Sergi Palau es cofundador del colectivo NiñoViejo, antiguo miembro del laboratorio de creación visual Radiante y comisario artístico del festival Volumens en València.

La programación continuará durante los meses de noviembre y diciembre con diversos encuentros dedicados a analizar la influencia de José Segrelles en la creación contemporánea. El Centre del Carme reunirá a profesionales de la ilustración, el arte urbano y el cine para abordar la influencia de su legado artístico en el cómic, el arte mural y el audiovisual actual.

Además, el próximo 28 de noviembre, el CCCC acogerá un concierto del compositor valenciano Josué Vergara, autor de la banda sonora original del documental 'Segrelles. Ilustrador Universal'. La actuación ofrecerá una aproximación a las piezas que el pintor dedicó a la música.