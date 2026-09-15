El CCCC retoma su ciclo 'Arte y pensamiento' con una revisión actual del legado de Jaume I - REMITIDA GVA

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València retoma este miércoles, 16 de septiembre, su ciclo Arte y Pensamiento, dirigido por la doctora en Historia del Arte, Catalina Martín Lloris, con una revisión actual de la figura y el legado del rey Jaume I, en el marco de la conmemoración del 750 aniversario de su muerte.

La Sala Refectori del Centre del Carme acogerá a partir de las 18.30 horas, la charla 'Jaume I. 750 años después' que abordará la dimensión histórica del rey, la conquista de Valencia, la transformación urbana y arquitectónica del territorio, la relación entre monarquía, Iglesia e instituciones y la construcción de la memoria valenciana en torno al monarca.

El encuentro reunirá a tres especialistas en el estudio de Jaume I y de su contexto histórico y cultural: Arturo Zaragozá, arquitecto y profesor universitario, investigador de la arquitectura de reconquista y de las primeras formas constructivas cristianas; Almudena Blasco, especialista en la figura de Jaume I; y Rafael Narbona, historiador y experto en el periodo.

El director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda, ha mostrado su "satisfacción por inaugurar el ciclo de arte y pensamiento con una revisión actual en torno a la figura del rey conquistador, contribuyendo con esta actividad a aportar conocimiento cuando se celebra el 750 Aniversario de su legado".

El encuentro, cuya entrada es gratuita hasta completar aforo, ofrecerá una visión rigurosa y divulgativa sobre el papel del rey en la conquista de València, la transformación urbana del territorio, la relación entre la corona y las instituciones y la construcción de la memoria valenciana.

Uno de los ejes principales de la charla abordará la tensión entre realidad y representación. Por un lado, los documentos históricos permiten conocer su figura como el rey que conquista, concede, reparte, legisla, dota instituciones y organiza un nuevo reino. Por otro, las crónicas, las imágenes y la tradición posterior muestran cómo ese rey fue narrado, representado y recordado hasta convertirse en una figura casi fundacional para los valencianos.

Para Martín Lloris, "Jaume I resulta especialmente interesante porque no solo fue objeto de memoria y estudio posterior, sino que él mismo participó en la construcción de su imagen a través del Llibre dels fets, una crónica autobiográfica en la que presenta su vida y sus conquistas desde una lectura providencial".

Según ha explicado la directora del ciclo "en ese texto, el monarca no se limita a contar hechos, sino que selecciona, ordena y comunica una determinada imagen de sí mismo como rey cristiano, conquistador y elegido por Dios para llevar a término una misión histórica".

La sesión pretende mostrar como la figura de Jaume I no puede reducirse solamente al mito o al documento. "Su importancia nace precisamente del diálogo entre ambos planos: la realidad histórica de la conquista y del gobierno, y el relato que convirtió esa realidad en memoria compartida", ha añadido Martín Lloris.

Así, la charla pretende convertirse en un homenaje a Jaume I cuando se cumple el 750 aniversario de la muerte del monarca medieval que los valencianos asocian al nacimiento del Reino de Valencia, a la incorporación de la ciudad a la Cristiandad occidental, a la creación de nuevas instituciones y "a una memoria que ha atravesado los siglos en documentos, crónicas, arquitectura, imágenes y celebraciones públicas", destaca la organización.