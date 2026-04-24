El CCCC reunirá a Carmen Calvo y Miquel Navarro por la XVII Bienal Internacional de Cerámica de Manises

Carmen Calvo y Miquel Navarro - GVA

VALÈNCIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) repasará las trayectorias de los artistas Carmen Calvo y Miquel Navarro, "dos figuras clave en el desarrollo del arte contemporáneo valenciano", en una conversación que tendrá lugar el 29 de abril, con motivo de la celebración de la XVII Bienal Internacional de Cerámica de Manises.

Durante la charla 'A través de la cerámica', que estará moderada por el profesor de Historia del Arte de la Universitat Politècnica de València (UPV) José Luis Clemente, los artistas contarán en primera persona sus aportaciones al arte en los últimos 50 años y sus experiencias como pioneros en el uso de la cerámica en los procesos creativos, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), Nicolás Bugeda, ha señalado la "importancia de un encuentro que rinde homenaje a dos figuras fundamentales del arte valenciano que estudiaron aquí en el Centre del Carme y cuyas trayectorias han traspasado fronteras".

La proyección artística de Calvo y Navarro ha ido en paralelo desde el principio hasta alcanzar en poco tiempo el reconocimiento internacional, por lo que exponen, junto a otros artistas españoles, en la mítica exposición del Guggenheim de Nueva York 'New images from Spain' (1980).

Asimismo, en las exposiciones en la Galería Vijande, sus obras han sido expuestas en galerías y museos nacionales e internacionales, y su obra está representada en colecciones institucionales y privadas. Ambos son Premios Nacionales de Artes Plásticas y han representado a España en la Bienal de Venecia, entre otros reconocimientos.

PIONEROS

Calvo y Navarro se conocieron muy jóvenes, a finales de los años 60, cuando se formaban como artistas y, a la vez, trabajaban en Cerámicas Hispania (Manises). Ese contacto con la cerámica inscribió una relación entre ambos que "afianza intereses artísticos y estrecha las sintonías personales".

"Desde principios de los años 70, ambos artistas recurren a la cerámica como un medio profundamente ligado a lo artesanal y a la tradición mediterránea, pero también a su deriva industrial", ha asegurado Clemente.

En esta línea, ha apuntado que "la cerámica, apenas usada en el arte hasta ese momento, es un material tradicionalmente desconsiderado, por estar asociado a lo artesanal y a las artes menores". Sin embargo, ha dicho, "ambos artistas se sienten atraídos tempranamente por su carga histórica, identitaria y cultural, en el contexto de la Transición hacia la democracia en España".

"Ambos recurren a sus propiedades y responden a la necesidad de renovar los postulados de la práctica artística, y en los que se combina interés por lo manual, el cuestionamiento de jerarquías artísticas, una necesidad de reconectar con lo físico y la crítica cultural", ha añadido.

En el caso de Navarro, la cerámica, especialmente el barro cocido, es "fundamental" en la construcción de sus instalaciones de ciudades, chimeneas y esculturas; pequeñas arquitecturas que evocan paisajes urbanos y hábitats en los que reclama la presencia corporal del propio ser humano.

Por su parte, Calvo utiliza a menudo fragmentos cerámicos, piezas hechas a mano, azulejos, piezas rotas o elementos encontrados, y también objetos con un afán recolector y arqueológico. En su obra, la cerámica "pierde su función original y se convierte en un dispositivo cargado de memoria, asociado a lo doméstico, lo íntimo, a la historia personal y también colectiva".