CCOO acusa a Educación de "volver a estar ausente en la coordinación" del cierre de centros por la alerta meteorológica

Un árbol caído en la calle de València debido a las fuertes lluvias. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOOPV Educació ha acusado a la Conselleria de Educación de "volver a estar ausente en la coordinación de cierre de centros educativos ante una alerta meteorológica muy grave" como la vivida este miércoles en Valencia, al tiempo que ha lamentado que en algunos institutos se vivieron "situaciones peligrosas" con alumnado y personal "encerrado" hasta la madrugada.

El sindicato recuerda que ayer, 16 de septiembre, Aemet había activado aviso naranja por tormentas fuertes o muy fuertes y acumulaciones importantes. Posteriormente, la Generalitat activó la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones y pidió a la población evitar desplazamientos. En Torrent, por ejemplo, se registraron más de 90 l/m3 en poco tiempo y hubo afectaciones importantes al transporte desde otras zonas.

En este contexto, el sindicato ha subrayado que "no podemos esperar que pase una desgracia para actuar". "Después de la dana, la prevención ante episodios de inundaciones tendría que ser una prioridad. Si las condiciones meteorológicas pueden poner en riesgo los desplazamientos, hay que actuar preventivamente", razona CCOO, que se pregunta "qué criterios se aplicaron ayer para decidir que los centros continuaron abiertos durante la tarde".

La organización sindical añade que, a pesar de que algunos ayuntamientos sí que suspendieron las clases de sus centros por la previsión de lluvias, el de València "solo suspendió los de las pedanías del Sur dejando otros con actividad normal provocando que centros como el IES Serpis dejara a su profesorado y alumnado encerrado hasta la una de la madrugada".

CCOO apunta que también en el IES Tierno Galván de Moncada vivieron "situaciones realmente peligrosas", ya que en este centro, tanto el profesorado como el alumnado, "no pudieron salir del mismo hasta las dos de la madrugada, cuando desde las 16.00 horas ya se sabía cuál era la previsión y ninguna administración hizo nada".

LA ALERTA, "TARDE Y MAL"

Además, CCOO reprocha que la alerta remitida por el Centro de Coordinación de Emergencias "de nuevo llegó tarde y mal, cuando ya era imposible salir de los centros". "Gracias a la rápida actuación del equipo directivo, y la decisión de no dejar salir a nadie de centro (incluidos menores) no hubo accidentes, pero el estrés y la presión que tuvieron que soportar, sin comer y poca cobertura de móvil para avisar en las familias, fue muy grande".

"Se tiene que poner el foco en el profesorado y alumnado, pero sin olvidar a todo el personal educativo: docentes que acaban la jornada y tienen que volver a casa, personal no docente y equipos directivos, carreteras, barrancos, transporte público y accesos a los municipios afectados, personas que pueden quedar atrapadas durante el desplazamiento. Ayer, de hecho, Emergencias llegó a pedir que se evitaran desplazamientos", exponen.

Por todo ello, CCOOPV Educación exige explicaciones en la Generalitat y reclama "protocolos de suspensión preventiva que prioricen la seguridad de la comunidad educativa, así como que la administración responda inmediatamente a las demandas de recursos que los centros necesiten para volver a la normalidad, puesto que ahora mismo tenemos centros inundados e inutilizados".

"Después de la dana, no podemos continuar actuando cuando el problema ya está encima nuestro. La prevención tiene que empezar antes de que el profesorado y alumnado quede atrapado en sus centros o volviendo a casa", concluyen.