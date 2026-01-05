CCOO advierte de que los buenos datos de empleo no garantizan la reducción de desigualdades

Archivo - Paro - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO PV ha alertado este lunes que los "buenos datos" de empleo registrados en diciembre en la Comunitat Valenciana "no garantizan la reducción de desigualdades". Así lo ha señalado en un comunicado tras los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que reflejan que el desempleo se sitúa en 289.943 personas, la cifra más baja en un mes de diciembre desde 2008.

Respecto al mes anterior, el desempleo ha disminuido en 2.173 personas, un descenso del 0,74%, mientras que en comparación con diciembre de 2024 la reducción alcanza las 25.560 personas, un 8,10% menos.

Desde CCOO PV consideran positivos los datos, "que muestran una tendencia favorable en el comportamiento del mercado de trabajo en un contexto de crecimiento económico". No obstante, la secretaria de Empleo y Juventud de CCOO PV, Rocío Pascual, ha insistido en la necesidad de que el empleo que se cree "sea de calidad, lo que implica que se respeten los convenios colectivos, que se reduzcan las jornadas y salarios dignos para que se redistribuyan los beneficios empresariales".

La secretaria de Empleo y Juventud del sindicato ha explicado que la evolución mensual muestra un descenso del paro respecto a noviembre y un "aumento modesto" de la afiliación a la Seguridad Social. "La campaña de Navidad empieza antes, en noviembre, donde se dio un incremento importante que ahora se mantiene", ha apuntado la responsable sindical.

En términos interanuales, la evolución es "especialmente positiva", según el sindicato, que subraya el "incremento claro" interanual de afiliaciones a la Seguridad Social, de algo más de 80.600 personas.

La disminución mensual del desempleo se ha concentrado principalmente en mujeres menores de 25 años, que trabajan sobre todo en el sector servicios y en personas sin empleo anterior. En total, el colectivo de menores de 25 años ha reducido su cifra de desempleo en 2.293 personas durante el último mes.

El porcentaje de mujeres sobre el total del desempleo desciende ligeramente hasta el 61,1%. "Una buena noticia pero del todo insuficiente porque siguen siendo muchas las que no encuentran empleo", ha advertido Pascual. En diciembre hay registradas como paradas 177.081 mujeres frente a 112.862 hombres, aunque es destacable que la mayor concentración en el descenso del número de personas desempleadas este mes se ha producido precisamente en el grupo de las mujeres.