CCOO denuncia que "la precariedad tiene rostro de mujer": más contratos parciales y el 87% pide permisos para cuidados

Archivo - Lasecretaria general de CCOO de la Comunitat Valenciana, Ana García. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO PV denuncia que la precariedad laboral aún "tiene rostro de mujer", como refleja el hecho de que son ellas las que más temen al paro, tienen la mayor parte de contratos parciales --el 73% de las jornadas de este tipo-- o que el 87% de las trabajadoras pide permisos para el cuidado de familiares.

El sindicato ha celebrado este viernes la Asamblea de Delegados bajo el lema 'El poder de las mujeres', convocada para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en la que ha presentado un informe que advierte que "la precariedad sigue teniendo rostro de mujer porque más del 55% de ellas teme al paro y, además, el 88,6% de las mujeres son las que demandan los permisos laborales para dedicarse a los cuidados".

Así lo ha aseverado la secretaria general del sindicato, Ana García, en declaraciones a los medios previas a la asamblea en las que ha destacado que el 8M es un día "reivindicativo" porque siguen denunciando la desigualdad que padecen las mujeres en "distintos ámbitos de la vida, en el mundo laboral, social, político, educativo y cultural".

En este sentido, ha indicado que en el mercado laboral existen distintas brechas de género. "Una es el acceso al empleo, ya que tenemos más dificultad para encontrar trabajo pese a que somos más mujeres en edad de trabajar que hombres", ha precisado.

"Las mujeres tenemos en torno al 73 por ciento de las jornadas parciales, no porque las mujeres deseen tener una jornada parcial, sino porque muchas veces solo les ofrecen una jornada parcial". Asimismo, García ha remarcado que "a lo largo de toda nuestra vida, nuestras carreras profesionales se interrumpen y, cuando llegamos a la edad de jubilación, volvemos a tener otra brecha de género en materia de pensiones". "Estamos hablando del 31,2% de brecha con respecto a los hombres, es decir, las mujeres de media cobran 999 euros al mes y los hombres aproximadamente 1.400 euros.

En esta línea, ha lamentado que es una brecha "demasiado elevada": "Las mujeres pensionistas no llegan de media en su pensión ni al salario mínimo interprofesional y todo está relacionado con ese rol de género de cuidados que normalmente se nos asigna a las mujeres lo que genera que tengamos carreras profesionales cortadas a lo largo de nuestra vida y luego nos repercute".

"Esas desigualdades se tienen que acortar, queremos la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres porque en eso consiste el feminismo, que parece mentira que tengamos que hacer a día de hoy esa explicación pedagógica de lo que significa feminismo", ha remarcado.

Ha criticado cómo el "patriarcado y la derecha y la extrema derecha con su negacionismo y con sus recortes en políticas públicas" contribuyen a estas desigualdades.

Por lo tanto, ha insistido en que "es un día reivindicativo pero también festivo porque determinadas brechas se han acortado gracias a los acuerdos que hemos alcanzado en el diálogo social como en el caso del incremento del salario mínimo interprofesional, que se ha aumentado aproximadamente en un 60% en los últimos años".

"Con los planes de igualdad estamos tratando de acortar las brechas que se generan en los centros de trabajo pero vamos a seguir luchando para que esa igualdad sea real", ha resaltado la dirigente sindical, al tiempo que ha añadido que "la derecha y la extrema derecha quieren, con sus bulos y mentiras, invisibilizarnos y devolvernos a casa y no vamos a permitir que el pasado vuelva otra vez al presente".

BRECHA POR SECTORES PRODUCTIVOS

Además, ha indicado que existe una brecha por sectores productivos, debido al "rol de género de los cuidados asignados a las mujeres ya que se nos suele orientar a profesiones que tienen que ver relacionadas con los cuidados, a las ramas de sanidad, de educación, de servicios sociales o trabajadoras domésticas". "Esa es la tendencia por eso hay que intentar poner políticas públicas encima de la mesa para que eso se revierta", ha agregado.

"Fomentar esa igualdad también en el acceso a la formación, a los estudios, para que no se nos derive continuamente a todo lo que tiene que ver con los cuidados, que además son profesiones que normalmente no están igual de reconocidas que las de los hombres", ha asegurado.

A este respecto, ha sostenido que las brechas hay que modificarlas desde la infancia: "A lo largo de nuestra vida vivimos muchísimas brechas y desde que somos muy pequeñas ya nos regalan muñecos y cocinitas para que aprendamos a cuidar a los demás, por eso aprendemos a cuidar, no nacemos sabiendo hacerlo".

Por ello, ha explicado que es "realmente necesaria la pedagogía porque la derecha y la extrema derecha lo que quiere es cargarse el movimiento feminista porque todo lo que sea un colectivo y organizarse para conseguir derechos lo van a querer destrozar ya sea el movimiento feminista o el sindicalismo de clase como el que representamos las comisiones obreras".

MOVIMIENTO 'TRADWIFE'

"Nos intentan colar por las redes sociales iniciativas como el movimiento 'tradwife', en el que parece que es moderno ponerse un vestido de los años 50 y cocinar todo el día", ha subrayado y ha añadido que "las mujeres que quieran cocinar que cocinen pero no tiene por qué ser porque tengamos un rol de género y solo nos tengamos que dedicar a cuidar".

Por su parte, la secretaria de Dones i Igualtat de CCOO PV, Empar Pablo, ha señalado que la asamblea de este año esta enmarcada bajo el lema 'El poder de las mujeres' "porque queremos poner en valor el poder de las mujeres en la sostenibilidad de la vida y en la cohesión social y, más que nunca, en la paz".

Se ha referido al "impactante" dato de que el 88,6% de las mujeres son las que demandan los permisos laborales para dedicarse a los cuidados. "Eso nos condena absolutamente a una precariedad, no solo por asumir el papel que debería jugar el Estado para tener una cobertura de los cuidados para que todas las personas, sean infantes o sean dependientes, estén bien cuidados, sino para que las mujeres puedan dedicarse a los cuidados no solo por la obligación que nos impone el propio sistema".

En ese sentido, ha asegurado que, desde el sindicato, están reclamando tanto a nivel estatal como autonómico, un "sistema de cuidados integral y universal", para que "tengamos una igualdad real tanto en los centros de trabajo como en la vida, que dignifique y otorgue unas condiciones dignas de trabajo".