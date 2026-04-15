CCOO PV cree que el Consell "asume el racismo de la ultraderecha" al recurrir la regularización de migrantes

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VALÈNCIA 15 Abr. (EUROPA PRESS - 9

CCOO PV considera que la decisión del Consell de recurrir el decreto aprobado por el Gobierno para la regularización de migrantes supone "asumir el argumentario racista y la agenda de la ultraderecha". Además, lamenta que "se utilice la Generalitat como altavoz de la xenofobia institucional", cuando recuerda que la administración pública "debe garantizar derechos, no ser una barrera contra las personas más vulnerables".

Así lo manifiesta la secretaria de Migraciones, Cooperación y Movimientos Sociales del sindicato, Isabel Barrajón, después de que el gobierno valenciano anunciara que interpondrá un recurso contra el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros para el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, que entrará en vigor este jueves. A juicio del Consell, esta decisión llega "sin ningún tipo de previsión ni recursos" y "va a generar saturación de los servicios públicos básicos en la Comunitat Valenciana".

En un comunicado, CCOO PV manifiesta su "total indignación", denuncia la "deriva" del ejecutivo autonómico y defiende que "los derechos humanos no se negocian ni se recurren, se garantizan". "No estamos ante un debate técnico o de recursos, sino ante un ataque frontal a la justicia social y una claudicación ética ante los postulados más reaccionarios", asevera.

Desde el sindicato critican que el Consell "utiliza la falta de recursos como una excusa burocrática para ocultar una decisión ideológica". "Recurrir la regularización es oponerse conscientemente a que una parte de nuestra vecindad siga viviendo en la sombra, sin derechos básicos", subrayan.

"SON NUESTROS VECINOS Y VECINAS"

"Frente al discurso de la invasión, la realidad es que hablamos de personas que ya comparten nuestra vida cotidiana --señalan--. Son quienes cuidan, quienes trabajan la tierra y quienes construyen nuestra sociedad desde el silencio impuesto. La regularización no es solo un proceso administrativo, es un acto de reparación hacia miles de personas a las que el sistema niega la existencia mientras se beneficia de su esfuerzo. Son nuestros vecinos y vecinas".

Advierten además que "el recurrente argumento del efecto llamada es una trampa" y que "calificar la regularización como un premio es una crueldad institucional". "Mantener a las personas en la irregularidad administrativa solo garantiza que vivan en condiciones de precariedad e incluso semiesclavitud".

Y recalcan: "El verdadero 'efecto llamada' que debería preocupar al Consell es el que atrae a la explotación y la impunidad empresarial. Esta regularización extraordinaria es una cuestión de justicia social para evitar que en nuestro país haya personas de primera y de segunda. Al recurrir este decreto, el Consell no protege a la población valenciana; protege un modelo de sociedad excluyente y fracturada".

Por su parte, Comisiones Obreras ha asumido el compromiso, como ha venido haciendo desde 1989, de adecuar su estructura territorial y federativa para implementar una amplia red de personas que informen y gestionen las solicitudes de forma gratuita. Para este fin, el sindicato ha diseñado una estrategia de comunicación, información y difusión del proceso extraordinario, así como de la presentación y gestión de solicitudes tanto físicamente, desde sus sedes, como telemáticamente en formato digital.

"Acabar con el borrón de la irregularidad en el modelo migratorio español, y conseguir hacer este proceso lo más amplio, ágil y efectivo posible, para facilitar el acceso a esas miles de personas a una situación de normalidad laboral y facilite la inclusión, es un objetivo social compartido con el que CCOO PV está directamente comprometido", concluyen.