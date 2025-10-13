CCOO PV y UGT PV destacan que la Generalitat "avisa antes" en las últimas danas: "Se podía haber hecho lo mismo el 29O"

El secretario general de UGT-PV, Tino Calero Vaquerizo, y la secretaria de general de CCOO PV, Ana García Alcolea, durante una rueda de prensa, a 13 de octubre de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

Los sindicatos subrayan la necesidad de impulsar los planes de prevención específicos en las empresas

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO PV, Ana García, y su homólogo en UGT PV, Tino Calero, han realizando un balance positivo sobre la protección de los trabajadores durante la dana Alice y las últimas alertas meteorológicas, al tiempo que han comparado la actuación de la Generalitat con estas alertas y la del 29 de octubre del año pasado.

"Después de lo sucedido hace casi un año, hemos visto por parte de la Generalitat que, con los mismos protocolos, con el mismo plan de emergencia, se avisa antes al conjunto de la ciudadanía. Por lo tanto, sí que se podía ese día 29 de octubre haber hecho lo mismo", ha valorado Ana García.

En la misma línea, Tino Calero ha destacado que, "cuando se actúa de manera diligente, se puede garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas". "La actuación de las administraciones públicas, fundamentalmente de la administración valenciana en este último episodio, ha permitido que, más allá de los daños materiales que pueda haber habido, se ha garantizado que hayan pasado las danas sin lamentar ninguna víctima mortal. Por lo tanto, se podría haber hecho perfectamente igual el 29 de octubre del año pasado", ha comentado.

Los dirigentes sindicales se han pronunciado de esta manera este lunes en rueda de prensa, preguntados por su balance de los últimos episodios meteorológicos desde el punto de vista de la seguridad de los trabajadores.

PLANES DE PREVENCIÓN ESPECÍFICOS

Tanto la secretaria de CCOO PV como el de UGT han señalado la necesidad de impulsar planes de prevención específicos en los centros de trabajo. "Estamos trabajando desde nuestras organizaciones con las empresas para poder tener unos protocolos de prevención específicos en los centros de trabajo y que se tengan claras todas las situaciones y qué hacer en caso de emergencia. La ley de prevención de riesgos nos ampara y, ante una situación de emergencia, ante todo lo importante es salvar la vida", ha subrayado Ana García.

La dirigente de CCOO PV ha indicado que estos protocolos son "necesarios para que nadie tenga ninguna duda de qué hacer ante una situación de alerta o de emergencia", y que "quien tiene la responsabilidad de decir exactamente lo que se tiene que hacer, por la ley de prevención de riesgos laborales, es la empresa", pero por "responsabilidad" los sindicatos están colaborando para "pactar qué hacemos ante cada situación".

García ha explicado que a CCOO PV no les ha llegado "de momento ningún tipo de denuncia ni queja" por las situaciones de estos últimos días.

En el mismo sentido, Tino Calero ha explicado que "sí que es cierto que puede haber algún caso puntual", pero "mayoritariamente no ha habido problemas de imposición para ir a algunos centros de trabajo". Ha destacado la disponibilidad del nuevo permiso por emergencia climática de cuatro días retribuidos con el que se "ha actuado bien" y también ha puesto en valor "la concienciación del conjunto de la ciudadanía, de muchos empresarios" y "la respuesta preventiva por parte de las administraciones públicas".

El representante de UGT PV ha señalado dos aspectos en los que seguir trabajando: los planes de prevención en las empresas, ya que "muchas están instaladas en zonas inundables", y el desarrollo del reglamento de áreas industriales que "contempla la participación de los representantes de los trabajadores en las entidades de gestión y modernización de las áreas industriales y va a permitir plantear cuestiones como puede ser la movilidad". En concreto, se ha referido a los accesos y las salidas de las áreas industriales y los aparcamientos en altura.